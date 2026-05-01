"Стелять червону доріжку": у Європі ультимативно висловилися про поступки РФ

У Європарламенті 29 квітня відбулася напружена дискусія щодо можливого повернення російських спортсменів на міжнародні змагання. Переважна більшість депутатів висловила підтримку Україні, проте не всі поділяли таку позицію.

Однією з основних тем обговорення стало питання участі росіян у культурних і спортивних заходах. Дискусія охопила не лише спорт, а й мистецтво. Обурення викликав допуск росіян до Венеціанського бієнале, важливої міжнародної мистецької події, що стартує 9 травня в Італії.

Віце-президент Європарламенту, італійка Піна Пічерно, різко засудила цей крок. Вона підкреслила, що поки російські ракети руйнують українські театри та музеї, представники Кремля продовжують брати участь у міжнародних культурних та спортивних подіях. Пічерно вважає, що це не є проявом відкритості чи діалогу, а маніпуляцією для створення вигляду нормальності та замовчування злочинів Росії.

Цю точку зору підтримав німецький депутат Тейс Ройтен, який пригадав випадок з допуском росіян та білорусів до зимової Паралімпіади. Він назвав тих, хто підтримує ці ініціативи, співучасниками агресії Путіна.

Подібну риторику висловила і колега Ройтена, Марі-Агнес Страк-Зіммерманн, яка зауважила, що підтримка повернення Росії в спорт означає фактичне "стелення червоної доріжки" для агресора, що є новим рівнем падіння європейських цінностей.

Однак були й депутати, які підтримали повернення Росії в міжнародний спорт, серед них — політики правих популістських партій. Однією з таких була Катаріна Рот-Неведялова зі Словаччини, соратниця прем'єр-міністра Роберта Фіцо, яка висловила підтримку участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

