В Европарламенте 29 апреля состоялась напряженная дискуссия по поводу возможного возвращения российских спортсменов на международные соревнования. Подавляющее большинство депутатов выразило поддержку Украине, однако не все разделяли такую позицию.

Одной из основных тем обсуждения стал вопрос участия россиян в культурных и спортивных мероприятиях. Дискуссия охватила не только спорт, но и искусство. Возмущение вызвал допуск россиян к Венецианскому биеннале, важному международному художественному событию, которое стартует 9 мая в Италии.

Вице-президент Европарламента, итальянка Пина Пичерно, резко осудила этот шаг. Она подчеркнула, что пока российские ракеты разрушают украинские театры и музеи, представители Кремля продолжают участвовать в международных культурных и спортивных событиях. Пичерно считает, что это не проявление открытости или диалога, а манипуляция для создания вида нормальности и умалчивания преступлений России.

Эту точку зрения поддержал немецкий депутат Тейс Ройтен, вспомнивший случай с допуском россиян и белорусов к зимней Паралимпиаде. Он назвал поддерживающих эти инициативы соучастниками агрессии Путина.

Подобную риторику высказала и коллега Ройтена, Мари-Агнесс Страк-Зиммерманн, заметившая, что поддержка возвращения России в спорт означает фактическое "стеление красной дорожки" для агрессора, являющегося новым уровнем падения европейских ценностей.

Однако были и депутаты, поддержавшие возвращение России в международный спорт, среди них политики правых популистских партий. Одной из таких была Катарина Рот-Неведялова из Словакии, соратница премьер-министра Роберта Фицо, выразившая поддержку участия российских спортсменов в международных соревнованиях.

