“Трудовим мігрантам уже видають квартири в Україні”: що відомо

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Кречмаровская Наталия
Ворог намагається тиснути на українців інформаційно, щоб розхитати ситуацію всередині країни.
Мігранти. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили про фіксацію продовження російської інформаційної операції, спрямованої на штучне розпалювання антимігрантських настроїв і ксенофобії серед українців.
Аналітики повідомили, що у соцмережах поширюється знімок нібито українського посадовця та індійської сімʼї з трьома дітьми. Повідомляється, що нібито цій сім’ї буцімто виділили трикімнатну квартиру на в Київській області. У публікаціях, як зазначається, стверджується, що родина Венкатеша Срінівасана мешкає в Україні “трохи більше року”, а інформація про отримання ними квартири від держави нібито викликала “скандал і обурення” в суспільстві.
За даними аналітиків, мета вкиду — викликати ксенофобські настрої, посіяти соціальне невдоволення та спровокувати штучне напруження всередині українського суспільства.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ворожий фейк, що Україна нібито продає західну зброю.