“Трудовим мігрантам уже видають квартири в Україні”: що відомо

Ворог намагається тиснути на українців інформаційно, щоб розхитати ситуацію всередині країни.

Мігранти. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили про фіксацію продовження російської інформаційної операції, спрямованої на штучне розпалювання антимігрантських настроїв і ксенофобії серед українців.

Аналітики повідомили, що у соцмережах поширюється знімок нібито українського посадовця та індійської сімʼї з трьома дітьми. Повідомляється, що нібито цій сім’ї буцімто виділили трикімнатну квартиру на в Київській області. У публікаціях, як зазначається, стверджується, що родина Венкатеша Срінівасана мешкає в Україні “трохи більше року”, а інформація про отримання ними квартири від держави нібито викликала “скандал і обурення” в суспільстві.

“Насправді ця історія є повністю вигаданою. В українському інформаційному просторі та офіційних даних немає жодних згадок про родину з таким прізвищем чи про факт передачі їм житла. Фотографія вперше з’явилася саме в російських джерелах. Аналіз зображення вказує на ознаки цифрового редагування — за допомогою штучного інтелекту або графічних редакторів”, — повідомили в Центрі.

За даними аналітиків, мета вкиду — викликати ксенофобські настрої, посіяти соціальне невдоволення та спровокувати штучне напруження всередині українського суспільства.

“Центр раніше вже неодноразово виявляв російські фейки про “індійських мігрантів” в Україні. Закликаємо дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти джерела інформації та не поширювати маніпулятивні матеріали ворога”, — підсумували в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ворожий фейк, що Україна нібито продає західну зброю.