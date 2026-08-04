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“Трудовим мігрантам уже видають квартири в Україні”: що відомо

Російська пропаганда тиражує фейк про ситуацію з трудовими мігрантами в Україні

4 серпня 2026, 16:41
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Кречмаровская Наталия

Ворог намагається тиснути на українців інформаційно, щоб розхитати ситуацію всередині країни. 

“Трудовим мігрантам уже видають квартири в Україні”: що відомо

Мігранти. Фото портал "Коментарі"

У Центрі протидії дезінформації повідомили про фіксацію продовження російської інформаційної операції, спрямованої на штучне розпалювання антимігрантських настроїв і ксенофобії серед українців.

Аналітики повідомили, що у соцмережах поширюється знімок нібито українського посадовця та індійської сімʼї з трьома дітьми. Повідомляється, що нібито цій сім’ї буцімто виділили трикімнатну квартиру на в Київській області. У публікаціях, як зазначається, стверджується, що родина Венкатеша Срінівасана мешкає в Україні “трохи більше року”, а інформація про отримання ними квартири від держави нібито викликала “скандал і обурення” в суспільстві.

“Трудовим мігрантам уже видають квартири в Україні”: що відомо - фото 2

“Насправді ця історія є повністю вигаданою. В українському інформаційному просторі та офіційних даних немає жодних згадок про родину з таким прізвищем чи про факт передачі їм житла. Фотографія вперше з’явилася саме в російських джерелах. Аналіз зображення вказує на ознаки цифрового редагування — за допомогою штучного інтелекту або графічних редакторів”, — повідомили в Центрі.

За даними аналітиків, мета вкиду — викликати ксенофобські настрої, посіяти соціальне невдоволення та спровокувати штучне напруження всередині українського суспільства.

“Центр раніше вже неодноразово виявляв російські фейки про “індійських мігрантів” в Україні. Закликаємо дотримуватися інформаційної гігієни, перевіряти джерела інформації та не поширювати маніпулятивні матеріали ворога”, — підсумували в ЦПД. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про ворожий фейк, що Україна нібито продає західну зброю.



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Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid0fP5W2nRaQxPPswFmhDQhdMVaG3kQDGebofjDoe4iFhTVPXscoeWNDrxd81jqhGFLl
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