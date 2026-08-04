"Трудовым мигрантам уже выдают квартиры в Украине": что известно

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Кречмаровская Наталия
Враг пытается давить на украинцев информационно, чтобы расшатать ситуацию внутри страны.
Мигранты. Фото портал "Комментарии"
В Центре противодействия дезинформации сообщили о фиксации продолжения российской информационной операции, направленной на искусственное разжигание антимигрантских настроений и ксенофобии среди украинцев.
Аналитики сообщили, что в соцсетях распространяется снимок якобы украинского чиновника и индийской семьи с тремя детьми. Сообщается, что якобы этой семье выделили трехкомнатную квартиру в Киевской области. В публикациях, как отмечается, утверждается, что семья Венкатеша Сринивасана живет в Украине "чуть больше года", а информация о получении ими квартиры от государства якобы вызвала "скандал и возмущение" в обществе.
По данным аналитиков, цель вброса – вызвать ксенофобские настроения, посеять социальное недовольство и спровоцировать искусственное напряжение внутри украинского общества.
Напомним: портал "Комментарии" писал о вражеском фейке, что Украина якобы продает западное оружие.