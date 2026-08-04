"Трудовым мигрантам уже выдают квартиры в Украине": что известно

Враг пытается давить на украинцев информационно, чтобы расшатать ситуацию внутри страны.

Мигранты. Фото портал "Комментарии"

В Центре противодействия дезинформации сообщили о фиксации продолжения российской информационной операции, направленной на искусственное разжигание антимигрантских настроений и ксенофобии среди украинцев.

Аналитики сообщили, что в соцсетях распространяется снимок якобы украинского чиновника и индийской семьи с тремя детьми. Сообщается, что якобы этой семье выделили трехкомнатную квартиру в Киевской области. В публикациях, как отмечается, утверждается, что семья Венкатеша Сринивасана живет в Украине "чуть больше года", а информация о получении ими квартиры от государства якобы вызвала "скандал и возмущение" в обществе.

"На самом деле эта история полностью выдумана. В украинском информационном пространстве и официальных данных нет никаких упоминаний о семье с такой фамилией или о факте передачи им жилья. Фотография впервые появилась именно в российских источниках. Анализ изображения указывает на признаки цифрового редактирования – с помощью искусственного интеллекта или графических редакторов”, — сообщили в Центре.

По данным аналитиков, цель вброса – вызвать ксенофобские настроения, посеять социальное недовольство и спровоцировать искусственное напряжение внутри украинского общества.

"Центр ранее уже неоднократно обнаруживал российские фейки об "индийских мигрантах" в Украине. Призываем соблюдать информационную гигиену, проверять источники информации и не распространять манипулятивные материалы врага", — подытожили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал о вражеском фейке, что Украина якобы продает западное оружие.