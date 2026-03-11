logo_ukra

BTC/USD

70656

ETH/USD

2076.48

USD/UAH

43.98

EUR/UAH

50.93

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тролінг 80-го рівня: Міноборони України натякнуло на нові цілі в РФ у відповідь на «співчуття» росіян
commentss НОВИНИ Всі новини

Тролінг 80-го рівня: Міноборони України натякнуло на нові цілі в РФ у відповідь на «співчуття» росіян

«Наступною буде Тула»: Міноборони України пообіцяло «вибухове» продовження після ударів по Брянську

11 березня 2026, 20:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Міністерство оборони України обрало нетипову та іронічну стратегію комунікації у соцмережі Threads. Представники відомства почали активно залишати коментарі під дописами мешканців РФ, які обговорюють нещодавні успішні удари по військових об'єктах у Брянську.

Тролінг 80-го рівня: Міноборони України натякнуло на нові цілі в РФ у відповідь на «співчуття» росіян

Удар по Брянську

Особливу увагу привернула відповідь оборонного відомства користувачу з Тули. Росіянин опублікував пост зі свічкою та словами підтримки: "Тула з вами, Брянськ, Росія, сумуємо". Реакція української сторони не забарилася і виявилася максимально прямолінійною.

"Ну, якщо "з вами", то і Тулі оформимо", — лаконічно прокоментували в Міноборони, прозоро натякаючи, що промислові та військові потужності цього міста можуть стати наступними цілями для українських засобів ураження.

Такий стиль спілкування з використанням чорного гумору став відповіддю на спроби російських користувачів демонструвати "солідарність" на тлі атак по логістичних центрах агресора. Коментарі Міноборони підкреслюють, що жодне місто, яке працює на потреби окупаційної армії, не може почуватися в безпеці.

Тролінг 80-го рівня: Міноборони України натякнуло на нові цілі в РФ у відповідь на «співчуття» росіян - фото 2
Тролінг 80-го рівня: Міноборони України натякнуло на нові цілі в РФ у відповідь на «співчуття» росіян - фото 2
Тролінг 80-го рівня: Міноборони України натякнуло на нові цілі в РФ у відповідь на «співчуття» росіян - фото 2
Тролінг 80-го рівня: Міноборони України натякнуло на нові цілі в РФ у відповідь на «співчуття» росіян - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сили оборони України завдали потужного удару по воєнно-економічному потенціалу РФ, атакувавши ракетами повітряного базування Storm Shadow завод "Кремній Ел" у Брянську. Це підприємство є ключовим у російському ВПК, адже саме тут виготовляють "нервову систему" для сучасного озброєння, зокрема інтегральні мікросхеми для ракетних комплексів "Іскандер".

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні назвав ці дії "цілком справедливою відповіддю" на терор українських міст.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини