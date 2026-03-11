Тролінг 80-го рівня: Міноборони України натякнуло на нові цілі в РФ у відповідь на «співчуття» росіян

Міністерство оборони України обрало нетипову та іронічну стратегію комунікації у соцмережі Threads. Представники відомства почали активно залишати коментарі під дописами мешканців РФ, які обговорюють нещодавні успішні удари по військових об'єктах у Брянську.

Удар по Брянську

Особливу увагу привернула відповідь оборонного відомства користувачу з Тули. Росіянин опублікував пост зі свічкою та словами підтримки: "Тула з вами, Брянськ, Росія, сумуємо". Реакція української сторони не забарилася і виявилася максимально прямолінійною.

"Ну, якщо "з вами", то і Тулі оформимо", — лаконічно прокоментували в Міноборони, прозоро натякаючи, що промислові та військові потужності цього міста можуть стати наступними цілями для українських засобів ураження.

Такий стиль спілкування з використанням чорного гумору став відповіддю на спроби російських користувачів демонструвати "солідарність" на тлі атак по логістичних центрах агресора. Коментарі Міноборони підкреслюють, що жодне місто, яке працює на потреби окупаційної армії, не може почуватися в безпеці.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Сили оборони України завдали потужного удару по воєнно-економічному потенціалу РФ, атакувавши ракетами повітряного базування Storm Shadow завод "Кремній Ел" у Брянську. Це підприємство є ключовим у російському ВПК, адже саме тут виготовляють "нервову систему" для сучасного озброєння, зокрема інтегральні мікросхеми для ракетних комплексів "Іскандер".

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні назвав ці дії "цілком справедливою відповіддю" на терор українських міст.