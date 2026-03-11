Троллинг 80-го уровня: Минобороны Украины намекнуло на новые цели в РФ в ответ на соболезнования россиян

Министерство обороны Украины избрало нетипичную и ироническую стратегию коммуникации в соцсети Threads. Представители ведомства начали активно оставлять комментарии под сообщениями жителей РФ, которые обсуждают недавние успешные удары по военным объектам в Брянске.

Удар по Брянску

Особое внимание привлек ответ оборонного ведомства пользователю из Тулы. Россиянин опубликовал пост со свечой и словами поддержки: "Тула с вами, Брянск, Россия, скорбим". Реакция украинской стороны не заставила себя ждать и оказалась максимально прямолинейной.

"Ну, если "с вами", то и Туле оформим", — лаконично прокомментировали в Минобороны, прозрачно намекая, что промышленные и военные мощности этого города могут стать следующими целями для украинских средств поражения.

Такой стиль общения с использованием черного юмора стал ответом на попытки российских пользователей демонстрировать солидарность на фоне атак по логистическим центрам агрессора. Комментарии Минобороны подчеркивают, что ни один город, работающий на нужды оккупационной армии, не может чувствовать себя в безопасности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Силы обороны Украины нанесли мощный удар по военно-экономическому потенциалу РФ, атаковав ракетами воздушного базирования Storm Shadow завод "Кремний Эл" в Брянске. Это предприятие является ключевым в российском ВПК, ведь именно здесь производится "нервная система" для современного вооружения, в том числе интегральные микросхемы для ракетных комплексов "Искандер".

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении назвал эти действия "совершенно справедливым ответом" на террор украинских городов.