Справедлива відповідь агресору: українські ракети паралізували виробництво комплектуючих для «Іскандерів»

Сили оборони України завдали потужного удару по воєнно-економічному потенціалу РФ, атакувавши ракетами повітряного базування Storm Shadow завод "Кремній Ел" у Брянську. Це підприємство є ключовим у російському ВПК, адже саме тут виготовляють "нервову систему" для сучасного озброєння, зокрема інтегральні мікросхеми для ракетних комплексів "Іскандер".

Удар по заводу в Брянську РФ

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні назвав ці дії "цілком справедливою відповіддю" на терор українських міст.

"Наші воїни уразили один із важливих російських воєнних заводів – у Брянську. Цей завод робив електроніку, комплектуючі для російських ракет. Саме тих, які б’ють по наших містах, по наших селах, по цивільних", — наголосив Глава держави.

За даними Генштабу ЗСУ, операція пройшла успішно: зафіксовано точне влучання та серйозне руйнування виробничих ліній. Важливу роль у підготовці атаки відіграла аеророзвідка підрозділу окремого полку Безпілотних систем "Рейд".

Зеленський також підкреслив, що сьогодні Україна протистоїть не лише Росії, а коаліції диктатур.

"Фактично це в них спільна війна – що у Росії, що в іранського режиму, що в Північної Кореї. Це у них спільна агресія – проти Заходу, проти всього демократичного світу", — зазначив Президент, закликавши партнерів до єдності у захисті життя.

Наразі триває уточнення масштабів збитків, завданих ворожому підприємству, проте вже зараз зрозуміло, що ланцюжок постачання комплектуючих для "високоточних" ракет агресора суттєво порушено.

