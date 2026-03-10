Секретні цифри Кремля та дані про КНДР: ГУР перехопило закриту звітність ворога

Президент України Володимир Зеленський повідомив про надважливі результати роботи воєнної розвідки. Керівник ГУР Олег Іващенко представив доповідь, що базується на здобутих внутрішніх документах РФ, які розкривають справжній масштаб катастрофи російської армії.

Окупанти. Фото з відкритих джерел

Згідно з закритими звітами самих окупантів, загальна кількість їхніх втрат сягнула приголомшливої цифри.

"Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених", — зазначив Глава держави.

При цьому президент додав, що навіть ці внутрішні дані Кремля, ймовірно, не відображають повної картини, і є підстави вважати реальні цифри ще вищими.

Особливу увагу в доповіді приділено критичній зміні структури втрат ворога. Якщо раніше поранені складали більшість, то зараз ситуація кардинально змінилася на користь летальних наслідків. Розвідка зафіксувала, що зі 100% загальних втрат ворога:

"62% убитих та 38% поранених".

Окрім статистики "двохсотих", ГУР отримало свіжу інформацію щодо військової взаємодії між Москвою та Пхеньяном. Володимир Зеленський подякував розвідникам за ефективну роботу та викриття прихованих планів агресора і його союзників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що очільник Міністерства оборони США Піт Гегсет під час брифінгу поділився деталями нещодавньої телефонної розмови між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. За словами глави Пентагону, цей діалог відкриває нові можливості для врегулювання глобальних конфліктів, зокрема на Близькому Сході та в Україні.