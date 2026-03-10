logo

Секретные цифры Кремля и данные о КНДР: ГУР перехватило закрытую отчетность врага
10 марта 2026, 18:42
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важнейших результатах работы военной разведки. Руководитель ГУР Олег Иващенко представил доклад, базирующийся на полученных внутренних документах РФ, раскрывающих настоящий масштаб крушения российской армии.

Секретные цифры Кремля и данные о КНДР: ГУР перехватило закрытую отчетность врага

Оккупанты. Фото из открытых источников

Согласно закрытым отчетам самих окупантов, общее количество их потерь достигло потрясающей цифры.

"Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых", — отметил Глава государства.

При этом президент добавил, что даже эти внутренние данные Кремля, вероятно, не отражают полную картину, и есть основания считать реальные цифры еще выше.

Особое внимание в докладе уделено критическому изменению структуры потерь врага. Если раненые ранее составляли большинство, то сейчас ситуация кардинально изменилась в пользу летальных исходов. Разведка зафиксировала, что из 100% общих потерь врага:

"62% убитых и 38% раненых".

Кроме статистики "двухсотых", ГУР получило свежую информацию о военном взаимодействии между Москвой и Пхеньяном. Владимир Зеленский поблагодарил разведчиков за эффективную работу и разоблачение скрытых планов агрессора и его союзников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Министерства обороны США Пит Гегсет во время брифинга поделился деталями недавнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По словам главы Пентагона, этот диалог открывает новые возможности для урегулирования глобальных конфликтов, в частности, на Ближнем Востоке и в Украине.




