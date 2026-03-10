Секретные цифры Кремля и данные о КНДР: ГУР перехватило закрытую отчетность врага

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важнейших результатах работы военной разведки. Руководитель ГУР Олег Иващенко представил доклад, базирующийся на полученных внутренних документах РФ, раскрывающих настоящий масштаб крушения российской армии.

Оккупанты. Фото из открытых источников

Согласно закрытым отчетам самих окупантов, общее количество их потерь достигло потрясающей цифры.

"Сами россияне дают в закрытых официальных докладах уровень своих потерь в 1 миллион 315 тысяч убитых и тяжело раненых", — отметил Глава государства.

При этом президент добавил, что даже эти внутренние данные Кремля, вероятно, не отражают полную картину, и есть основания считать реальные цифры еще выше.

Особое внимание в докладе уделено критическому изменению структуры потерь врага. Если раненые ранее составляли большинство, то сейчас ситуация кардинально изменилась в пользу летальных исходов. Разведка зафиксировала, что из 100% общих потерь врага:

"62% убитых и 38% раненых".

Кроме статистики "двухсотых", ГУР получило свежую информацию о военном взаимодействии между Москвой и Пхеньяном. Владимир Зеленский поблагодарил разведчиков за эффективную работу и разоблачение скрытых планов агрессора и его союзников.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что глава Министерства обороны США Пит Гегсет во время брифинга поделился деталями недавнего телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. По словам главы Пентагона, этот диалог открывает новые возможности для урегулирования глобальных конфликтов, в частности, на Ближнем Востоке и в Украине.