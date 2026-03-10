logo

Справедливый ответ агрессору: украинские ракеты парализовали производство комплектующих для «Искандеров»
НОВОСТИ

Справедливый ответ агрессору: украинские ракеты парализовали производство комплектующих для «Искандеров»

Storm Shadow против «мозгов» российских ракет: ВСУ успешно атаковали стратегический завод в Брянске

10 марта 2026, 20:18
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по военно-экономическому потенциалу РФ, атаковав ракетами воздушного базирования Storm Shadow завод "Кремний Эл" в Брянске. Это предприятие является ключевым в российском ВПК, ведь именно здесь производится "нервная система" для современного вооружения, в том числе интегральные микросхемы для ракетных комплексов "Искандер".

Справедливый ответ агрессору: украинские ракеты парализовали производство комплектующих для «Искандеров»

Удар по заводу в Брянске РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении назвал эти действия "совершенно справедливым ответом" на террор украинских городов.

"Наши воины поразили один из важных российских военных заводов – в Брянске. Этот завод производил электронику, комплектующие для российских ракет. Именно тех, кто бьет по нашим городам, по нашим селам, по гражданским", — подчеркнул Глава государства.

Справедливый ответ агрессору: украинские ракеты парализовали производство комплектующих для «Искандеров» - фото 2

По данным Генштаба ВСУ, операция прошла успешно: зафиксировано точное попадание и серьезное разрушение производственных линий. Важную роль в подготовке атаки сыграла аэроразведка подразделения отдельного полка Беспилотных систем "Рейд".

Зеленский также подчеркнул, что сегодня Украина противостоит не только России, но и коалиции диктатур.

"Фактически это у них общая война – что в России, что у иранского режима, что в Северной Корее. Это у них общая агрессия – против Запада, против всего демократического мира", — отметил Президент, призвав партнеров к единству в защите жизни.

В настоящее время продолжается уточнение масштабов ущерба, нанесенного враждебному предприятию, однако уже сейчас понятно, что цепочка поставок комплектующих для "высокоточных" ракет агрессора существенно нарушена.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важнейших результатах работы военной разведки. Руководитель ГУР Олег Иващенко представил доклад, базирующийся на полученных внутренних документах РФ, раскрывающих настоящий масштаб крушения российской армии.



