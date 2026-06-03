Тривожний сигнал від Deepstate: у яке місто дедалі глибше проникають росіяни

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Кравцев Сергей
Аналітики моніторингового аналітичного проекту Deepstate повідомляють, що російські загарбники продовжують активний тиск на Костянтинівку на Донеччині.
Російські війська. Фото: із відкритих джерел
Аналітики зазначають, що збільшується також зона інфільтрації до міста, що може стати наслідком неминучого захоплення населеного пункту ворогом. Для московитів було важливо окупувати Бересток, щоб формувати скупчення піхоти для інфільтрації, а Іллінівка дасть більше можливостей для просочування.
Також, за даними Deepstate, РФ намагається зайняти селище Новомитрівка, щоб мати можливість для інфільтрації.
Як пишуть аналітики, захоплення Іллінівки та Новодмитрівки ставить під загрозу північну частину Костянтинівки, де противник має на меті перекрити доступ до інших частин міста.
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