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Тривожний сигнал від Deepstate: у яке місто дедалі глибше проникають росіяни

Захисникам дедалі важче стримувати ворога у Костянтинівці

3 червня 2026, 07:20
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Кравцев Сергей

Аналітики моніторингового аналітичного проекту Deepstate повідомляють, що російські загарбники продовжують активний тиск на Костянтинівку на Донеччині.

Тривожний сигнал від Deepstate: у яке місто дедалі глибше проникають росіяни

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

"У недавньому оновленні карти можна побачити збільшення червоної зони на південь від Іллінівки, куди наполегливо просувається противник для посилення контролю над місцевістю навколо Костянтинівки", – йдеться у повідомленні Deepstate.

Аналітики зазначають, що збільшується також зона інфільтрації до міста, що може стати наслідком неминучого захоплення населеного пункту ворогом. Для московитів було важливо окупувати Бересток, щоб формувати скупчення піхоти для інфільтрації, а Іллінівка дасть більше можливостей для просочування.

Також, за даними Deepstate, РФ намагається зайняти селище Новомитрівка, щоб мати можливість для інфільтрації.

Як пишуть аналітики, захоплення Іллінівки та Новодмитрівки ставить під загрозу північну частину Костянтинівки, де противник має на меті перекрити доступ до інших частин міста.

"Ворог формує перевагу на Костянтинівському відтинку, підсилюючи її постійними ударами КАБами по місту. Бійці, з якими вдалося поспілкуватися, наголошують на активності ворожих пілотів і безперервному тиску кацапської піхоти. І найбільшою проблемою є те, що підрозділам, які тримають оборону, не вистачає людей, щоб стримувати тиск", — йдеться у повідомленні.

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Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23547
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