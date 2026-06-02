Российское командование поставило своим подразделениям новую амбициозную задачу на Запорожском направлении. По данным украинской разведки, одно из десантных подразделений, прибывших на ротацию, должно захватить Степногорск до 30 июня. Однако пока попытки наступления сопровождаются серьезными трудностями и не приносят ожидаемых результатов. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, только за последние сутки на Ореховском направлении произошло четыре боевых столкновения. Российские подразделения в очередной раз пытались продвинуться в районе Малой Токмачки, однако украинские защитники отбили атаки.

Неудачей завершились и попытки штурма возле населенного пункта Щербаки. По словам Волошина, противник не смог добиться продвижения ни на одном из этих участков фронта.

Вместе с тем наиболее напряженная ситуация сохраняется в районе Степногорска. Здесь украинские силы проводят активные действия, стремясь перехватить инициативу и вернуть ранее утраченные позиции. Именно поэтому этот участок приобрел особое значение для российского командования.

По данным разведки, для выполнения поставленной задачи оккупанты провели перегруппировку и перебросили на направление дополнительные силы. Речь идет как о восстановленных подразделениях, так и о новых военнослужащих, которых украинские военные называют очередным "пушечным мясом".

Кроме личного состава, подразделения получили новую технику для штурмовых действий, в том числе мотоциклы, активно используемые россиянами для быстрых атак небольшими группами.

Украинские военные считают, что такие приготовления свидетельствуют о намерении России сохранить высокий темп наступательных действий в течение всего лета. После месяцев без заметных территориальных успехов российское командование требует от войск конкретных результатов и устанавливает жесткие сроки выполнения задач.

Однако пока, несмотря на новые резервы и поставленные дедлайны, российские подразделения продолжают сталкиваться с ожесточенным сопротивлением украинских сил и не могут добиться существенного продвижения на этом участке фронта.

