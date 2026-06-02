Наступление захлебнулось: Россия теряет территории вместо обещанного прорыва

Весенне-летнее наступление российской армии в 2026 году пока не приносит Кремлю ожидаемых результатов. Более того, темпы продвижения войск РФ оказались в разы ниже прошлогодних показателей, а на некоторых участках фронта российские силы фактически теряют ранее занятые позиции. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

По оценкам экспертов, в период с декабря 2025 года по май 2026 года российские войска смогли установить контроль или закрепиться лишь на территории площадью около 40 квадратных километров. Для сравнения, за аналогичный период годом ранее российская армия продвинулась более чем на 515 квадратных километров.

Таким образом, нынешние достижения российских сил составляют менее 8% от результатов предыдущей кампании. Аналитики отмечают, что это свидетельствует о существенном снижении эффективности наступательных действий РФ.

Более того, согласно данным ISW, за последние месяцы российские войска фактически утратили контроль над территориями общей площадью около 281 квадратного километра. Речь не обязательно идет об освобождении этих районов украинской армией. Эксперты поясняют, что после уточнения данных часть территорий была переклассифицирована из полностью контролируемых Россией в зоны ограниченного присутствия российских подразделений.

Такие районы характеризуются тем, что отдельные российские группы могут находиться между украинскими позициями, однако не способны установить полноценный контроль над местностью.

В ISW считают, что результаты нынешней кампании демонстрируют серьезные проблемы российской армии на фронте. Несмотря на постоянные атаки и значительные потери личного состава, войска РФ не смогли добиться заметного оперативного успеха. Напротив, украинские силы продолжают сдерживать давление и лишать противника возможности развивать масштабное наступление.

На этом фоне заявления Кремля о новых успехах на фронте все больше расходятся с реальной картиной боевых действий, фиксируемой независимыми аналитиками.

