Фиаско все ближе и ближе: что загнало Россию в опасную зону

Российская экономика демонстрирует признаки серьезного замедления, а попытки Кремля найти новые источники роста сталкиваются с последствиями войны, санкций и атак на стратегическую инфраструктуру. На этом фоне Владимир Путин открывает очередной Петербургский международный экономический форум, который должен стать площадкой для поиска решений, способных предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

Как сообщает Reuters, темпы роста российской экономики резко снизились. Если в 2024 году показатель достигал почти пяти процентов, то по итогам прошлого года экономика прибавила около одного процента. Более того, в первом квартале 2026 года был зафиксирован спад на 0,2%, а прогноз на весь год остается крайне скромным – около 0,4%.

Российские власти объясняют ухудшение ситуации высокой стоимостью кредитов, санкционным давлением и укреплением рубля. Однако дополнительным фактором стали удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям, портовой инфраструктуре и объектам химической промышленности. По оценкам аналитиков, атаки затронули значительную часть производственных мощностей и негативно сказались на доходах ключевых экспортных отраслей.

Особое беспокойство вызывает тот факт, что надежды на внешнюю поддержку экономики постепенно исчезают. Переговорный процесс между Москвой и Киевом фактически остановился, а вместе с ним оказались заморожены обсуждения возможного смягчения санкций и потенциальных американских инвестиций в российские проекты.

Представители бизнеса все чаще признают, что главным условием восстановления экономической активности является завершение войны. По данным Reuters, российский фондовый рынок неоднократно реагировал ростом на любые сообщения о возможном продвижении мирных переговоров, что участники рынка рассматривают как показатель реальных ожиданий инвесторов.

Даже среди представителей российской элиты усиливается критика текущего курса. Экономисты предупреждают о нехватке инвестиций и отсутствии эффективных стимулов для роста. Неожиданно жесткие оценки прозвучали и из Государственной думы, где признали, что длительное продолжение войны подрывает перспективы развития страны.

По мнению Reuters, без доступа к иностранным инвестициям и без смягчения санкционного режима Россия рискует надолго застрять в состоянии экономической стагнации. В этих условиях Петербургский форум может стать не демонстрацией успехов, а попыткой найти выход из кризиса, который становится все труднее скрывать даже официальной статистикой.

