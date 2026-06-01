«Логистический коллапс»: дроны ВСУ добрались до главных артерий армии РФ

Украинская армия существенно нарастила давление на российскую военную логистику, превратив удары беспилотников по тыловым коммуникациям противника в один из ключевых инструментов войны. По данным украинских военных, новая стратегия уже оказывает заметное влияние на способность российских войск снабжать подразделения на фронте.

В Третьем армейском корпусе сообщили, что украинские силы установили фактический огневой контроль над рядом важных логистических узлов в оккупированной Луганской области. Речь идет о Луганске, Старобельске, Алчевске, Брянке и Кадиевке – городах, расположенных на расстоянии до 90 километров от линии фронта. Беспилотники регулярно наносят удары по складам боеприпасов, бронетехнике и транспортным маршрутам российских войск.

Отдельно отмечается, что украинские дроны уже способны поражать цели в районе пункта пропуска Изварино на границе с Россией, более чем в 200 километрах от позиций операторов. Это свидетельствует о значительном расширении зоны действия украинских ударных систем.

Под ударами оказались ключевые транспортные магистрали, которые используются для переброски техники, боеприпасов и личного состава. Речь идет о трассах в Луганской и Донецкой областях, а также о стратегическом маршруте, связывающем оккупированный Крым с материковой частью России через юг Украины.

Примечательно, что о проблемах начали открыто говорить даже российские военные блогеры. По их словам, украинские беспилотники все чаще преодолевают российскую систему ПВО и достигают целей в глубоком тылу. В результате фиксируются перебои с поставками топлива, сложности с ротацией подразделений и задержки в снабжении боеприпасами.

На этом фоне в Киеве все чаще говорят о реализации стратегии "логистической блокады" российской армии. Ее цель – не только уничтожение складов и техники, но и создание условий, при которых российские подразделения будут испытывать постоянный дефицит ресурсов, необходимых для продолжения наступательных операций.

