«Логістичний колапс»: дрони ЗСУ дісталися головних артерій армії РФ

Українська армія суттєво наростила тиск на російську військову логістику, перетворивши удари безпілотників по тилових комунікаціях супротивника на один із ключових інструментів війни. За даними українських військових, нова стратегія вже помітно впливає на здатність російських військ постачати підрозділи на фронті.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

У Третьому армійському корпусі повідомили, що українські сили встановили фактичний вогневий контроль над важливими логістичними вузлами в окупованій Луганській області. Йдеться про Луганськ, Старобільськ, Алчевськ, Брянку та Кадіївку – міста, розташовані на відстані до 90 кілометрів від лінії фронту. Безпілотники регулярно завдають ударів по складах боєприпасів, бронетехніки та транспортних маршрутів російських військ.

Окремо зазначається, що українські дрони вже здатні вражати цілі в районі пункту пропуску Ізварино на кордоні з Росією, більш ніж за 200 кілометрів від позицій операторів. Це свідчить про значне розширення зони дії українських ударних систем.

Під ударами опинилися ключові транспортні магістралі, які використовуються для перекидання техніки, боєприпасів та особового складу. Йдеться про траси в Луганській та Донецькій областях, а також про стратегічний маршрут, що пов'язує окупований Крим із материковою частиною Росії через південь України.

Цікаво, що про проблеми почали відкрито говорити навіть російські військові блогери. За їхніми словами, українські безпілотники все частіше долають російську систему ППО та досягають цілей у глибокому тилу. В результаті фіксуються перебої з постачанням палива, складнощі з ротацією підрозділів та затримки у постачанні боєприпасів.

На цьому тлі у Києві дедалі частіше говорять про реалізацію стратегії "логістичної блокади" російської армії. Її мета – як знищення складів і техніки, а й створення умов, у яких російські підрозділи відчуватимуть постійний дефіцит ресурсів, необхідні продовження наступальних операцій.

