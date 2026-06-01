Фіаско дедалі ближче: що загнало Росію в небезпечну зону

Російська економіка демонструє ознаки серйозного уповільнення, а спроби Кремля знайти нові джерела зростання стикаються з наслідками війни, санкцій та атак на стратегічну інфраструктуру. На цьому фоні Володимир Путін відкриває черговий Петербурзький міжнародний економічний форум, який має стати майданчиком для пошуку рішень, здатних запобігти подальшому погіршенню ситуації.

Як повідомляє Reuters, темпи зростання російської економіки різко знизилися. Якщо 2024 року показник сягав майже п'яти відсотків, то за підсумками минулого року економіка додала близько одного відсотка. Більше того, у першому кварталі 2026 року зафіксовано спад на 0,2%, а прогноз на весь рік залишається вкрай скромним – близько 0,4%.

Російська влада пояснює погіршення ситуації високою вартістю кредитів, санкційним тиском та зміцненням рубля. Однак додатковим чинником стали удари українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах, портовій інфраструктурі та об'єктах хімічної промисловості. За оцінками аналітиків, атаки торкнулися значної частини виробничих потужностей і негативно позначилися на доходах ключових експортних галузей.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що надії на зовнішню підтримку економіки поступово зникають. Переговорний процес між Москвою та Києвом фактично зупинився, а разом із ним виявилися заморожені обговорення можливого пом'якшення санкцій та потенційних американських інвестицій у російські проекти.

Представники бізнесу дедалі частіше визнають, що головною умовою відновлення економічної активності є завершення війни. За даними Reuters, російський фондовий ринок неодноразово реагував зростанням на будь-які повідомлення про можливе просування мирних переговорів, що учасники ринку розглядають як показник реальних очікувань інвесторів.

Навіть серед представників російської еліти посилюється критика поточного курсу. Економісти попереджають про нестачу інвестицій та відсутність ефективних стимулів для зростання. Несподівано жорсткі оцінки пролунали і з Державної думи, де визнали, що тривале продовження війни підриває перспективи розвитку.

На думку Reuters, без доступу до іноземних інвестицій і без пом'якшення режиму санкцій Росія ризикує надовго застрягти в стані економічної стагнації. У цих умовах Петербурзький форум може стати не демонстрацією успіхів, а спробою знайти вихід із кризи, яку стає важче приховувати навіть офіційною статистикою.

