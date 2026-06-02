Наступ захлинувся: Росія втрачає території замість обіцяного прориву

Весняно-літній наступ російської армії у 2026 році поки що не приносить Кремлю очікуваних результатів. Більше того, темпи просування військ РФ виявилися в рази нижчими за минулорічні показники, а на деяких ділянках фронту російські сили фактично втрачають раніше зайняті позиції. Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За оцінками експертів, у період із грудня 2025 року до травня 2026 року російські війська змогли встановити контроль або закріпитися лише на території площею близько 40 квадратних кілометрів. Для порівняння, за аналогічний період роком раніше російська армія просунулась на понад 515 квадратних кілометрів.

Таким чином, нинішні досягнення російських сил становлять менше ніж 8% від результатів попередньої кампанії. Аналітики зазначають, що це свідчить про суттєве зниження ефективності наступальних дій РФ.

Більше того, за даними ISW, за останні місяці російські війська фактично втратили контроль над територіями загальною площею близько 281 квадратного кілометра. Не обов'язково йдеться про звільнення цих районів українською армією. Експерти пояснюють, що після уточнення даних частина територій була перекласифікована з повністю контрольованих Росією до зон обмеженої присутності російських підрозділів.

Такі райони характеризуються тим, що окремі російські групи можуть бути між українськими позиціями, проте не здатні встановити повноцінний контроль над місцевістю.

В ISW вважають, що результати кампанії демонструють серйозні проблеми російської армії на фронті. Незважаючи на постійні атаки і значні втрати особового складу, війська РФ не змогли досягти помітного оперативного успіху. Навпаки, українські сили продовжують стримувати тиск та позбавляти супротивника можливості розвивати масштабний наступ.

На цьому тлі заяви Кремля про нові успіхи на фронті дедалі більше розходяться із реальною картиною бойових дій, яку фіксують незалежні аналітики.

Читайте також на порталі "Коментарі" — фіаско дедалі ближче: що загнало Росію в небезпечну зону.



