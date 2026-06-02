Дедлайн для захоплення: яке місто російським десантникам наказали взяти до кінця червня

Російське командування поставило своїм підрозділам нове амбітне завдання на Запорізькому напрямку. За даними української розвідки, один із десантних підрозділів, які прибули на ротацію, має захопити Степногірськ до 30 червня. Однак поки що спроби наступу супроводжуються серйозними труднощами і не приносять очікуваних результатів. Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, лише за останню добу на Оріхівському напрямку сталося чотири бойові зіткнення. Російські підрозділи вкотре намагалися просунутися в районі Малої Токмачки, проте українські захисники відбили атаки.

Невдачею завершилися спроби штурму біля населеного пункту Щербаки. За словами Волошина, противник не зміг домогтися просування на жодній з цих ділянок фронту.

Натомість найбільш напружена ситуація зберігається в районі Степногірська. Тут українські сили проводять активні дії, прагнучи перехопити ініціативу та повернути раніше втрачені позиції. Саме тому ця ділянка набула особливого значення для російського командування.

За даними розвідки, для виконання поставленого завдання окупанти провели перегрупування та перекинули на напрямок додаткові сили. Йдеться як про відновлені підрозділи, так і нових військовослужбовців, яких українські військові називають черговим "гарматним м'ясом".

Окрім особового складу, підрозділи отримали нову техніку для штурмових дій, у тому числі мотоцикли, які активно використовуються росіянами для швидких атак невеликими групами.

Українські військові вважають, що такі приготування свідчать про намір Росії зберегти найвищий темп наступальних дій протягом усього літа. Після місяців без помітних територіальних успіхів російське командування вимагає від військ конкретних результатів та встановлює жорсткі терміни виконання завдань.

Однак поки що, незважаючи на нові резерви та поставлені дедлайни, російські підрозділи продовжують стикатися із запеклим опором українських сил і не можуть досягти суттєвого поступу на цій ділянці фронту.

Читайте також на порталі "Коментарі" — наступ захлинувся: Росія втрачає територію замість обіцяного прориву.



