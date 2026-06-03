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Тревожный сигнал от Deepstate: в какой город все глубже проникают россияне

Защитникам все труднее и труднее сдерживать врага в Константиновке

3 июня 2026, 07:20
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Кравцев Сергей

Аналитики мониторингового аналитического проекта Deepstate сообщают, что российские захватчики продолжают активное давление на Константиновку в Донецкой области.

Тревожный сигнал от Deepstate: в какой город все глубже проникают россияне

Российские войска. Фото: из открытых источников

"В недавнем обновлении карты можно увидеть увеличение красной зоны к югу от Ильиновки, куда настойчиво продвигается противник для усиления контроля над местностью вокруг Константиновки", – говорится в сообщении Deepstate.

Аналитики отмечают, что увеличивается также зона инфильтрации в город, что может стать следствием неизбежного захвата населенного пункта врагом. Для московитов было важно оккупировать Бересток, чтобы там формировать скопления пехоты для инфильтрации, а Ильиновка даст больше возможностей для просачивания.

Также, по данным Deepstate, РФ пытается занять поселок Новодмитровка, чтобы иметь возможность для инфильтрации.

Как пишут аналитики, захват Ильиновки и Новодмитровки ставит под угрозу северную часть Константиновки, где противник ставит целью перекрыть доступ в другие части города.

"Враг формирует преимущество на Константиновском участке, усиливая его постоянными ударами КАБами по городу. Бойцы, с которыми удалось пообщаться, отмечают активность вражеских пилотов и непрерывное давление кацапской пехоты. И самой большой проблемой является то, что подразделениям, удерживающим оборону, не хватает людей, чтобы сдерживать давление", – считают обозреватели. 

Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование поставило своим подразделениям новую амбициозную задачу на Запорожском направлении. По данным украинской разведки, одно из десантных подразделений, прибывших на ротацию, должно захватить Степногорск до 30 июня. Однако пока попытки наступления сопровождаются серьезными трудностями и не приносят ожидаемых результатов. Об этом сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. 




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Источник: https://t.me/DeepStateUA/23547
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