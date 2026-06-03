Тревожный сигнал от Deepstate: в какой город все глубже проникают россияне

Аналитики мониторингового аналитического проекта Deepstate сообщают, что российские захватчики продолжают активное давление на Константиновку в Донецкой области.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"В недавнем обновлении карты можно увидеть увеличение красной зоны к югу от Ильиновки, куда настойчиво продвигается противник для усиления контроля над местностью вокруг Константиновки", – говорится в сообщении Deepstate.

Аналитики отмечают, что увеличивается также зона инфильтрации в город, что может стать следствием неизбежного захвата населенного пункта врагом. Для московитов было важно оккупировать Бересток, чтобы там формировать скопления пехоты для инфильтрации, а Ильиновка даст больше возможностей для просачивания.

Также, по данным Deepstate, РФ пытается занять поселок Новодмитровка, чтобы иметь возможность для инфильтрации.

Как пишут аналитики, захват Ильиновки и Новодмитровки ставит под угрозу северную часть Константиновки, где противник ставит целью перекрыть доступ в другие части города.

"Враг формирует преимущество на Константиновском участке, усиливая его постоянными ударами КАБами по городу. Бойцы, с которыми удалось пообщаться, отмечают активность вражеских пилотов и непрерывное давление кацапской пехоты. И самой большой проблемой является то, что подразделениям, удерживающим оборону, не хватает людей, чтобы сдерживать давление", – считают обозреватели.

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