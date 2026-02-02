Тривожні підсумки січня з фронту: який пункт під основним ударом

За підсумками січня російські війська окупували 245 квадратних кілометрів української території, що майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні минулого року. Про це повідомляють аналітики DeepState, підбиваючи підсумки бойової активності противника.

Ситуація в Покровську

Попри зменшення втрат території, інтенсивність штурмових дій знизилася лише на 4% у порівнянні з груднем. Це стало несподіванкою, адже значна частина військових оцінює січень як відносно менш напружений місяць. Фактично ворог зберіг майже той самий рівень атак, але з нижчою ефективністю.

Найбільша частка штурмів — 33% — припала на Покровський напрямок, який залишається головною точкою тиску з боку російських військ. Друге місце посів Гуляйпільський відтинок із 21% усіх атак — тут зафіксували різке зростання активності, майже в 1,75 раза порівняно з попереднім періодом.

Далі за інтенсивністю бойових дій ідуть Костянтинівський напрямок (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%). Водночас найбільш негативну динаміку показав Слов’янський відтинок: лише 3% штурмів призвели майже до 20% усіх територіальних втрат, що свідчить про серйозні проблеми з утриманням позицій у цьому районі.

Аналітики зазначають, що загальне уповільнення просування ворога не означає зниження загрози — російська армія продовжує концентрувати сили на окремих ділянках, намагаючись знайти слабкі місця в обороні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що м ешканка Красноселькупського району ЯНАО Калина Амалия, багатодітна мати та дружина військовослужбовця ЗС РФ Фёдора Карсавина, заявила про серйозні погрози на адресу її чоловіка та родини після конфлікту в місцевому культурно-спортивному комплексі "Ямалец".