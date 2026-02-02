logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.97

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тривожні підсумки січня з фронту: який пункт під основним ударом
commentss НОВИНИ Всі новини

Тривожні підсумки січня з фронту: який пункт під основним ударом

У січні російський наступ суттєво сповільнився, однак окремі ділянки фронту показали тривожну диспропорцію між кількістю штурмів і територіальними втратами

2 лютого 2026, 01:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

За підсумками січня російські війська окупували 245 квадратних кілометрів української території, що майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні минулого року. Про це повідомляють аналітики DeepState, підбиваючи підсумки бойової активності противника.

Тривожні підсумки січня з фронту: який пункт під основним ударом

Ситуація в Покровську

Попри зменшення втрат території, інтенсивність штурмових дій знизилася лише на 4% у порівнянні з груднем. Це стало несподіванкою, адже значна частина військових оцінює січень як відносно менш напружений місяць. Фактично ворог зберіг майже той самий рівень атак, але з нижчою ефективністю.

Найбільша частка штурмів — 33% — припала на Покровський напрямок, який залишається головною точкою тиску з боку російських військ. Друге місце посів Гуляйпільський відтинок із 21% усіх атак — тут зафіксували різке зростання активності, майже в 1,75 раза порівняно з попереднім періодом.

Далі за інтенсивністю бойових дій ідуть Костянтинівський напрямок (12%), Лиманський (8%) та Олександрівський (8%). Водночас найбільш негативну динаміку показав Слов’янський відтинок: лише 3% штурмів призвели майже до 20% усіх територіальних втрат, що свідчить про серйозні проблеми з утриманням позицій у цьому районі.

Аналітики зазначають, що загальне уповільнення просування ворога не означає зниження загрози — російська армія продовжує концентрувати сили на окремих ділянках, намагаючись знайти слабкі місця в обороні.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що мешканка Красноселькупського району ЯНАО Калина Амалия, багатодітна мати та дружина військовослужбовця ЗС РФ Фёдора Карсавина, заявила про серйозні погрози на адресу її чоловіка та родини після конфлікту в місцевому культурно-спортивному комплексі "Ямалец".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/23143
Теги:

Новини

Всі новини