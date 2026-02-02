Тревожные итоги января с фронта: какой пункт под основным ударом

Рубрики
По итогам января российские войска оккупировали 245 квадратных километров украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре прошлого года. Об этом сообщают аналитики DeepState , подводя итоги боевой активности противника.
Ситуация в Покровске
Несмотря на уменьшение потерь территории, интенсивность штурмовых действий снизилась всего на 4% по сравнению с декабрем. Это стало неожиданностью, ведь значительная часть военных оценивает январь как относительно менее напряженный месяц. Фактически враг сохранил почти тот же уровень атак, но с более низкой эффективностью.
Наибольшая доля штурмов – 33% – пришлась на Покровское направление, которое остается главной точкой давления со стороны российских войск. Второе место занял Гуляйпольский отрезок с 21% всех атак — здесь зафиксировали резкий рост активности почти в 1,75 раза по сравнению с предыдущим периодом.
Далее по интенсивности боевых действий следуют Константиновское направление (12%), Лиманское (8%) и Александровское (8%). В то же время, наиболее негативную динамику показал Славянский отрезок: только 3% штурмов привели почти к 20% всех территориальных потерь, что свидетельствует о серьезных проблемах с удержанием позиций в этом районе.
Аналитики отмечают, что всеобщее замедление продвижения врага не означает снижения угрозы — российская армия продолжает концентрировать силы на отдельных участках, пытаясь найти слабые места в обороне.