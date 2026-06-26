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Тривожне попередження для українців: названо області з найбільшою загрозою провокацій РФ

Росія готує провокації: експерт Ступак назвав регіони України, де найбільша загроза

26 червня 2026, 19:24
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Кречмаровская Наталия

У Центрі протидії дезінформації попередили, що росіяни можуть готувати провокації під польським прапором в Україні. Ймовірно, намагаючись скористатися періодом непростих відносин України та Польщі. 

Тривожне попередження для українців: названо області з найбільшою загрозою провокацій РФ

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Колишній працівник Іван Ступак розповів, в яких областях найбільша загроза реалізації планів ворога. Він зазначив, що провокації можуть бути і не варто недооцінювати РФ.  

“В принципі, вони в цьому мастаки. Одна з переваг російських силовиків у тому, що певна кількість їхніх топів перебуває на своїх посадах орієнтовано 15-18 років. Це дозволяє їм планувати якісь дії там не просто там на 27-й рік, а років на 5-6 вперед”, — пояснив експерт. 

При цьому, за його словами, це є одночасно і їхнім недоліком — адже вони старшого віку, ніж українські фахівці. 

“Вони вже зацементовані, за бетоновані, в них немає креативу. І вони не можуть робити такі креативні речі, які роблять українські спецслужби. Молода кров, свіже бачення. Тому, в принципі, якісь провокації можуть бути. Ми повинні це враховувати, передбачати найгірший варіант”, — зауважив експерт. 

За його словами, найбільша ймовірність таких провокацій у Волинській та Львівській областях.

“Тут варіант проведення певних провокацій найбільш реальний, адже там і взаємовідносини минулих років з Польщею. Не виключені провокації також у Києві. Харків, Одеса, Дніпро — там менш ймовірно, а ось Київ, Львів і Волинь, це дійсно може бути”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Росії таємно почали переміщення міжконтинентальних балістичних ракет — носіїв ядерної зброї. Експерт Світан розповів, чи вказує це на можливу підготовку до ядерного удару та чого насправді бояться росіяни.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=17BNsnzYzOo
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