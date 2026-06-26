Тревожное предупреждение для украинцев: названы области с наибольшей угрозой провокаций РФ

В Центре противодействия дезинформации предупредили, что россияне могут готовить провокации под польским флагом в Украине. Вероятно, пытаясь использовать период непростых отношений Украины и Польши.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Бывший работник Иван Ступак рассказал, в каких областях самая большая угроза реализации планов врага. Он отметил, что провокации могут быть и не следует недооценивать РФ.

"В принципе, они в этом художники. Одно из преимуществ российских силовиков в том, что определенное количество их топов находится на своих должностях ориентировано 15-18 лет. Это позволяет им планировать какие-то действия там не просто на 27-й год, а лет на 5-6 вперед", — пояснил эксперт.

При этом, по его словам, это одновременно и их недостаток — ведь они старше, чем украинские специалисты.

"Они уже зацементированы, за бетонированы, у них нет креатива. И они не могут делать такие креативные вещи, которые делают украинские спецслужбы. Молодая кровь, свежее видение. Поэтому, в принципе, какие-то провокации могут быть. Мы должны это учитывать, предусматривать худший вариант", — заметил эксперт.

По его словам, самая большая вероятность таких провокаций в Волынской и Львовской областях.

"Здесь вариант проведения определенных провокаций наиболее реален, ведь там и взаимоотношения прошлых лет с Польшей. Не исключены провокации также в Киеве. Харьков, Одесса, Днепр – там менее вероятно, а вот Киев, Львов и Волынь, это действительно может быть", – подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в России тайно начали перемещение межконтинентальных баллистических ракет — носителей ядерного оружия. Эксперт Свитан рассказал, указывает ли это на возможную подготовку к ядерному удару и чего действительно боятся россияне.