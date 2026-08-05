Тривожне попередження для українців: де тепер небезпечно залишатися під час тривог

Росія розпочала новий етап війни — намагається знищити логістику, склади не тільки військового, а й цивільного призначення. У ніч на 5 серпня ворог завдав масованого балістичного удару по складах низки торгових мереж у Києві та області. Деякі об’єкти зруйновані вщент.

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) попередив українців про загрозу.

“Кожна трагедія колись буває перший раз. І не треба під час повітряних тривог зараз залишатися в магазинах “Епіцентр”. Якщо ви бажаєте добра собі, своїй родині, будь ласка, у вас є кілька хвилин для того, щоб залишити приміщення магазина. Це стосується тривог по балістиці, це стосується тривог по реактивних шахедах”, — попередив він.

Варто зазначити, що ворог неодноразово завдавав ударів по магазинах мережі в різних областях та містах України.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія висуває чимало ультиматумів до України, при цьому не готова завершити війну. У президента України Володимира Зеленського пояснили, чому наступна зима важлива для лідера РФ Путіна у війні проти України.

Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, чому зима для України може стати дуже важкою та чому Путін не готовий завершити війну. За словами радника, для Путіна ситуація “пан або пропав”. Тобто, пояснив Подоляк, Путін, не усвідомлюючи цього заходить у фінальний етап своєї війни. Якщо, зазначив радник, лідеру РФ вдасться продавити Україну, то він отримає якісь результати. Подоляк зазначив, що дійсно, без “СВО” їм нічим буде займатися — вони займаються або війною, або підготовкою до війни.



