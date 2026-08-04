Путін піде ва-банк: лідер РФ заходить у фінальний етап своєї війни

Росія висуває чимало ультиматумів до України, при цьому не готова завершити війну. У президента України Володимира Зеленського пояснили, чому наступна зима важлива для лідера РФ Путіна у війні проти України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Радник керівника ОП Михайло Подоляк розповів, чому зима для України може стати дуже важкою та чому Путін не готовий завершити війну. За словами радника, для Путіна ситуація “пан або пропав”. Тобто, пояснив Подоляк, Путін, не усвідомлюючи цього заходить у фінальний етап своєї війни. Якщо, зазначив радник, лідеру РФ вдасться продавити Україну, то він отримає якісь результати.

"Путін зробить ставку на ракетно-дронові удари по знову ж таки енергетиці, по системах забезпечення — вода, каналізація. Для нього головне заморозити або створити нестерпні умови життя для максимальної кількості людей у ​​великих містах. Робитиме це системно, а практично повністю випалюючи свою ракетну програму", — переконаний Подоляк.

Зазначив, що у росіян нічого не залишиться у запасі, але вони роблять ставку на цю зиму, адже минула їм задалася вдалим прикладом. Тоді, пояснив Подоляк, вони намагалися зробити тотальний розрив української енергетичної системи.

При цьому він зазначив, що Росія не зупиниться і не хоче сідати за стіл переговорів. Навіть з останніх заяв Путіна видно, що у нього інша реальність — де успішна економіка, виграється війна.

Подоляк зазначив, що дійсно, без “СВО” їм нічим буде займатися — вони займаються або війною, або підготовкою до війни.

“І якщо вони цієї війни не виграють, то тоді наступну підготовку Путіну не дадуть провести всередині Росії. Путіна фатально, термінально не буде. І тому вони із неї не вийдуть. Більше того, Путін повернувся в стан невменяшки — класичний стан, коли він сильно наляканий. Він дуже чітко говорить тригерні речі, в які вірить”, — зазначив Подоляк.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, хто, на думку Подоляка, може протестувати під час війни.



