Путин пойдет на ва-банк: лидер РФ заходит в финальный этап своей войны

Россия выдвигает немало ультиматумов в Украину, при этом не готова завершить войну. У президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему следующая зима важна для лидера РФ Путина в войне против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, почему зима для Украины может оказаться очень тяжелой и почему Путин не готов завершить войну. По словам советника, для Путина ситуация "господин или пропал". То есть, объяснил Подоляк, Путин, не осознавая этого, заходит в финальный этап своей войны. Если, отметил советник, лидеру РФ удастся продавить Украину, он получит какие-то результаты.

"Путин сделает ставку на ракетно-дроновые удары по опять же энергетике, по системам обеспечения — вода, канализация. Для него главное заморозить или создать невыносимые условия жизни для максимального количества людей в больших городах. Будет делать это системно, а практически полностью выжигая свою ракетную программу", — убежден Подоляк.

Заметил, что у россиян ничего не останется в запасе, но они делают ставку на эту зиму, потому что прошедшая им задалась удачным примером. Тогда, объяснил Подоляк, они пытались совершить тотальный разрыв украинской энергетической системы.

При этом он отметил, что Россия не остановится и не хочет садиться за стол переговоров. Даже из последних заявлений Путина видно, что у него другая реальность – где успешная экономика, выигрывается война.

Подоляк отметил, что действительно, без СВО им нечем будет заниматься — они занимаются либо войной, либо подготовкой к войне.

"И если они этой войны не выиграют, то тогда следующую подготовку Путину не дадут провести внутри России. Путина фатально, терминально не будет. И потому они из нее не выйдут. Более того, Путин вернулся в состояние невменяшки — классическое состояние, когда он сильно напуган. Он очень четко говорит триггерные вещи, в которые верит", — отметил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению Подоляка, может протестовать во время войны.



