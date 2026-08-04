Путин пойдет на ва-банк: лидер РФ заходит в финальный этап своей войны

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Кречмаровская Наталия
Россия выдвигает немало ультиматумов в Украину, при этом не готова завершить войну. У президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему следующая зима важна для лидера РФ Путина в войне против Украины.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, почему зима для Украины может оказаться очень тяжелой и почему Путин не готов завершить войну. По словам советника, для Путина ситуация "господин или пропал". То есть, объяснил Подоляк, Путин, не осознавая этого, заходит в финальный этап своей войны. Если, отметил советник, лидеру РФ удастся продавить Украину, он получит какие-то результаты.
Заметил, что у россиян ничего не останется в запасе, но они делают ставку на эту зиму, потому что прошедшая им задалась удачным примером. Тогда, объяснил Подоляк, они пытались совершить тотальный разрыв украинской энергетической системы.
При этом он отметил, что Россия не остановится и не хочет садиться за стол переговоров. Даже из последних заявлений Путина видно, что у него другая реальность – где успешная экономика, выигрывается война.
Подоляк отметил, что действительно, без СВО им нечем будет заниматься — они занимаются либо войной, либо подготовкой к войне.
Напомним: портал "Комментарии" писал, кто, по мнению Подоляка, может протестовать во время войны.