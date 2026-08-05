Тревожное предупреждение для украинцев: где теперь опасно оставаться во время тревог

Россия начала новый этап войны – пытается уничтожить логистику, составы не только военного, но и гражданского назначения. В ночь на 5 августа враг нанес массированный баллистический удар по составам ряда торговых сетей в Киеве и области. Некоторые объекты разрушены до основания.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) предупредил украинцев об угрозе.

"Каждая трагедия когда-то бывает первый раз. И не надо во время воздушных тревог сейчас оставаться в магазинах "Эпицентр". Если вы желаете добра себе, своей семье, пожалуйста, у вас есть несколько минут для того, чтобы покинуть помещение магазина. Это касается тревог по баллистике, это касается тревог по реактивным шахедам", — предупредил он.

Стоит отметить, что враг неоднократно наносил удары по магазинам сети в разных областях и городах Украины.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия выдвигает немало ультиматумов в Украину, при этом не готова завершить войну. У президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему следующая зима важна для лидера РФ Путина в войне против Украины.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, почему зима для Украины может оказаться очень тяжелой и почему Путин не готов завершить войну. По словам советника, для Путина ситуация "господин или пропал". То есть, объяснил Подоляк, Путин, не осознавая этого, заходит в финальный этап своей войны. Если, отметил советник, лидеру РФ удастся продавить Украину, он получит какие-то результаты. Подоляк отметил, что действительно, без СВО им нечем будет заниматься — они занимаются либо войной, либо подготовкой к войне.



