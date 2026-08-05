Тревожное предупреждение для украинцев: где теперь опасно оставаться во время тревог

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Кречмаровская Наталия
Россия начала новый этап войны – пытается уничтожить логистику, составы не только военного, но и гражданского назначения. В ночь на 5 августа враг нанес массированный баллистический удар по составам ряда торговых сетей в Киеве и области. Некоторые объекты разрушены до основания.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) предупредил украинцев об угрозе.
Стоит отметить, что враг неоднократно наносил удары по магазинам сети в разных областях и городах Украины.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия выдвигает немало ультиматумов в Украину, при этом не готова завершить войну. У президента Украины Владимира Зеленского объяснили, почему следующая зима важна для лидера РФ Путина в войне против Украины.
Советник руководителя ОП Михаил Подоляк рассказал, почему зима для Украины может оказаться очень тяжелой и почему Путин не готов завершить войну. По словам советника, для Путина ситуация "господин или пропал". То есть, объяснил Подоляк, Путин, не осознавая этого, заходит в финальный этап своей войны. Если, отметил советник, лидеру РФ удастся продавить Украину, он получит какие-то результаты. Подоляк отметил, что действительно, без СВО им нечем будет заниматься — они занимаются либо войной, либо подготовкой к войне.