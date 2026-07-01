Тривога дісталася майже всієї Росії: Україна поставила Кремль перед новою реальністю

Україна суттєво розширила географію ударів по території Росії, і наслідки цієї кампанії стають дедалі помітнішими далеко за межами прикордонних областей. Як повідомляє Bloomberg, повітряні тривоги тепер регулярно оголошують майже в половині російських регіонів, що свідчить про якісну зміну характеру війни.

Повітряна тривога. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, лише за останній тиждень попередження про ракетну небезпеку вводилися відразу в кількох регіонах Поволжя, на Північному Кавказі, у південних областях Росії, а також у Московській, Володимирській, Тамбовській, Орловській та Липецькій областях. Якщо раніше такі сигнали стосувалися переважно прикордонних територій, то тепер вони поширюються на райони, розташовані за тисячі кілометрів від України.

Особливу увагу аналітики звертають на Омську область, де ракетну тривогу було оголошено вперше. Регіон знаходиться майже за три тисячі кілометрів від українського кордону. Аналогічні попередження вже фіксувалися і Уралі. За інформацією Bloomberg, протягом нинішнього року хоча б один раз повітряну тривогу оголошували в регіонах, де мешкає понад 70% населення Росії.

Наслідки ударів відчувають і мешканці російських міст. Так, у Самарі під час однієї з тривог тимчасово припинявся рух громадського транспорту. Продовжуються й атаки на об'єкти інфраструктури. У Краснодарському краї досі продовжується ліквідація наслідків пожежі на нафтопереробному заводі після удару безпілотників.

За оцінкою західних експертів, Україна активно використовує далекобійні дрони та крилаті ракети власного виробництва, включаючи комплекси "Нептун" та "Фламінго", здатні вражати цілі на відстані до кількох тисяч кілометрів.

Військовий аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Сем Кренні-Еванс вважає, що українська тактика будується на перевантаженні російської ППО масовими атаками безпілотників, після чого до цілей прориваються крилаті ракети. У свою чергу експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі назвав те, що відбувається новою фазою далекобійної кампанії, яка одночасно завдає шкоди військовій промисловості Росії, її економіці та руйнує відчуття безпеки всередині країни.

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