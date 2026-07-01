logo_ukra

BTC/USD

58867

ETH/USD

1579.19

USD/UAH

44.79

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Тривога дісталася майже всієї Росії: Україна поставила Кремль перед новою реальністю
commentss НОВИНИ Всі новини

Тривога дісталася майже всієї Росії: Україна поставила Кремль перед новою реальністю

Повітряні тривоги лунають у регіонах за тисячі кілометрів від кордону, а західні аналітики говорять про новий етап української далекобійної кампанії

1 липня 2026, 11:24
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна суттєво розширила географію ударів по території Росії, і наслідки цієї кампанії стають дедалі помітнішими далеко за межами прикордонних областей. Як повідомляє Bloomberg, повітряні тривоги тепер регулярно оголошують майже в половині російських регіонів, що свідчить про якісну зміну характеру війни.

Тривога дісталася майже всієї Росії: Україна поставила Кремль перед новою реальністю

Повітряна тривога. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, лише за останній тиждень попередження про ракетну небезпеку вводилися відразу в кількох регіонах Поволжя, на Північному Кавказі, у південних областях Росії, а також у Московській, Володимирській, Тамбовській, Орловській та Липецькій областях. Якщо раніше такі сигнали стосувалися переважно прикордонних територій, то тепер вони поширюються на райони, розташовані за тисячі кілометрів від України.

Особливу увагу аналітики звертають на Омську область, де ракетну тривогу було оголошено вперше. Регіон знаходиться майже за три тисячі кілометрів від українського кордону. Аналогічні попередження вже фіксувалися і Уралі. За інформацією Bloomberg, протягом нинішнього року хоча б один раз повітряну тривогу оголошували в регіонах, де мешкає понад 70% населення Росії.

Наслідки ударів відчувають і мешканці російських міст. Так, у Самарі під час однієї з тривог тимчасово припинявся рух громадського транспорту. Продовжуються й атаки на об'єкти інфраструктури. У Краснодарському краї досі продовжується ліквідація наслідків пожежі на нафтопереробному заводі після удару безпілотників.

За оцінкою західних експертів, Україна активно використовує далекобійні дрони та крилаті ракети власного виробництва, включаючи комплекси "Нептун" та "Фламінго", здатні вражати цілі на відстані до кількох тисяч кілометрів.

Військовий аналітик Королівського інституту об'єднаних служб Сем Кренні-Еванс вважає, що українська тактика будується на перевантаженні російської ППО масовими атаками безпілотників, після чого до цілей прориваються крилаті ракети. У свою чергу експерт Міжнародного інституту стратегічних досліджень Дуглас Баррі назвав те, що відбувається новою фазою далекобійної кампанії, яка одночасно завдає шкоди військовій промисловості Росії, її економіці та руйнує відчуття безпеки всередині країни.

Читайте також на порталі "Коментарі" — удари ЗСУ підводять Кремль до критичної межі: західні генерали назвали три умови поразки Росії.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-01/ukraine-s-missiles-now-have-almost-half-of-russia-within-reach
Теги:

Новини

Всі новини