Тревога добралась почти до всей России: Украина поставила Кремль перед новой реальностью

Украина существенно расширила географию ударов по территории России, и последствия этой кампании становятся все более заметными далеко за пределами приграничных областей. Как сообщает Bloomberg, воздушные тревоги теперь регулярно объявляют уже почти в половине российских регионов, что свидетельствует о качественном изменении характера войны.

Воздушная тревога. Фото: из открытых источников

По данным издания, только за последнюю неделю предупреждения о ракетной опасности вводились сразу в нескольких регионах Поволжья, на Северном Кавказе, в южных областях России, а также в Московской, Владимирской, Тамбовской, Орловской и Липецкой областях. Если раньше подобные сигналы касались преимущественно приграничных территорий, то теперь они распространяются на районы, расположенные за тысячи километров от Украины.

Особое внимание аналитики обращают на Омскую область, где ракетная тревога была объявлена впервые. Регион находится почти в трех тысячах километров от украинской границы. Аналогичные предупреждения уже фиксировались и на Урале. По информации Bloomberg, в течение нынешнего года хотя бы один раз воздушную тревогу объявляли в регионах, где проживает свыше 70% населения России.

Последствия ударов ощущают и жители российских городов. Так, в Самаре во время одной из тревог временно прекращалось движение общественного транспорта. Продолжаются и атаки на объекты инфраструктуры. В Краснодарском крае до сих пор продолжается ликвидация последствий пожара на нефтеперерабатывающем заводе после удара беспилотников.

По оценке западных экспертов, Украина активно использует дальнобойные дроны и крылатые ракеты собственного производства, включая комплексы "Нептун" и "Фламинго", способные поражать цели на расстоянии до нескольких тысяч километров.

Военный аналитик Королевского института объединенных служб Сэм Крэнни-Эванс считает, что украинская тактика строится на перегрузке российской ПВО массовыми атаками беспилотников, после чего к целям прорываются крылатые ракеты. В свою очередь эксперт Международного института стратегических исследований Дуглас Барри назвал происходящее новой фазой дальнобойной кампании, которая одновременно наносит ущерб военной промышленности России, ее экономике и разрушает ощущение безопасности внутри страны.

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