Триває осіння битва за Донбас: військовий розповів про ситуацію на фронті

Лиля Воробьева
Літня наступальна операція РФ перетекла в осінню фазу, і зараз триває запекла сутичка за Донбас. Про це в ефірі КИЇВ24 розповів офіцер батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко.
Ситуація на фронті (фото з відкритих джерел)
Він додав, що для російських сил наступ на Донеччині має не лише військове, але й явне політичне підґрунтя на тлі їхніх вимог щодо перемир’я.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що проблеми з водою на тимчасово окупованих територіях України масштабуються. Окрім окупованої Донецької області водний колапс назріває і на ТОТ Луганської області. Проблеми з водою на тимчасово окупованих територіях України масштабуються. Окрім окупованої Донецької області водний колапс назріває і на ТОТ Луганської області.У Центрі протидії дезінформації повідомили, що проблеми з водопостачанням фіксуються в містах Хрустальний (раніше Красний Луч), Антрацит, Петрово-Красносілля (раніше Петровське) та селищі Софіївський. Окупанти тільки виголошують порожні обіцянки, замість того, щоб ремонтувати інфраструктуру і відновлювати водопостачання. Голова окупаційної адміністрації в Луганській області Леонід Пасічник, як зазначили в Центрі, запевнив, що остаточного вирішення проблеми потрібно очікувати за два роки — у 2027-му.