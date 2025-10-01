Триває осіння битва за Донбас: військовий розповів про ситуацію на фронті

Літня наступальна операція РФ перетекла в осінню фазу, і зараз триває запекла сутичка за Донбас. Про це в ефірі КИЇВ24 розповів офіцер батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко.

Ситуація на фронті (фото з відкритих джерел)

"Цілі противника залишилися незмінними. Сили оборони контролюють цілу смугу потужних фортець-укріплень, які знаходиться у Донецькій області. Починаючи з Сіверська, Словʼянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки й до Добропілля, Покровська, Мирнограда. Це все наші фортеці, які ворог не може взяти всі ці три з половиною роки", – наголосив Іллєнко.

Він додав, що для російських сил наступ на Донеччині має не лише військове, але й явне політичне підґрунтя на тлі їхніх вимог щодо перемир’я.

"На так званих перемовинах, які були зокрема на Алясці, Путін вимагав, щоб українці здали всю Донецьку область, і, очевидно, зараз він кидає всі залишки сил, аби реалізувати це силою. Наразі Сили оборони тримають позиції, аби не допустити ворога вглиб нашої країни, не дати йому просочитися, прорвати наші оборонні лінії", – підкреслив офіцер.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що проблеми з водою на тимчасово окупованих територіях України масштабуються. Окрім окупованої Донецької області водний колапс назріває і на ТОТ Луганської області. Проблеми з водою на тимчасово окупованих територіях України масштабуються. Окрім окупованої Донецької області водний колапс назріває і на ТОТ Луганської області.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що проблеми з водопостачанням фіксуються в містах Хрустальний (раніше Красний Луч), Антрацит, Петрово-Красносілля (раніше Петровське) та селищі Софіївський. Окупанти тільки виголошують порожні обіцянки, замість того, щоб ремонтувати інфраструктуру і відновлювати водопостачання. Голова окупаційної адміністрації в Луганській області Леонід Пасічник, як зазначили в Центрі, запевнив, що остаточного вирішення проблеми потрібно очікувати за два роки — у 2027-му.