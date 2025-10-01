logo

BTC/USD

116851

ETH/USD

4295.14

USD/UAH

41.22

EUR/UAH

48.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Продолжается осенняя битва за Донбасс: военный рассказал о ситуации на фронте
commentss НОВОСТИ Все новости

Продолжается осенняя битва за Донбасс: военный рассказал о ситуации на фронте

В настоящее время цели РФ остаются неизменными, говорит Андрей Ильенко.

1 октября 2025, 21:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Летняя наступательная операция РФ перетекла в осеннюю фазу, и сейчас идет ожесточенная схватка за Донбасс. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко.

Продолжается осенняя битва за Донбасс: военный рассказал о ситуации на фронте

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

"Цели противника остались неизменными. Силы обороны контролируют целую полосу мощных крепостей-укреплений, которые находятся в Донецкой области. Начиная с Северска, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и до Доброполья, Покровска, Мирнограда. Это все наши крепости в три года" Ильенко.

Он добавил, что для российских сил наступление на Донбассе имеет не только военную, но и явную политическую основу на фоне их требований по перемирию.

"На так называемых переговорах, которые были в частности на Аляске, Путин требовал, чтобы украинцы сдали всю Донецкую область, и, очевидно, сейчас он бросает все остатки сил, чтобы реализовать это силой. В настоящее время Силы обороны держат позиции, чтобы не допустить врага вглубь нашей страны, не дать ему просочиться, прорвать".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что проблемы с водой на временно оккупированных территориях Украины масштабируются. Кроме оккупированной Донецкой области водный коллапс назревает и на ТОТ Луганской области. Проблемы с водой на временно оккупированных территориях Украины масштабируются. Кроме оккупированной Донецкой области водный коллапс назревает и на ТОТ Луганской области.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что проблемы с водоснабжением фиксируются в городах Хрустальный (ранее Красный Луч), Антрацит, Петрово-Красноселье (ранее Петровское) и поселке Софиевский. оккупанты только произносят пустые обещания, вместо того, чтобы ремонтировать инфраструктуру и восстанавливать водоснабжение. Глава оккупационной администрации в Луганской области Леонид Пасечник, как отметили в Центре, заверил, что окончательного решения проблемы следует ожидать через два года — в 2027-м.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости