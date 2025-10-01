Продолжается осенняя битва за Донбасс: военный рассказал о ситуации на фронте

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Летняя наступательная операция РФ перетекла в осеннюю фазу, и сейчас идет ожесточенная схватка за Донбасс. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко.
Ситуация на фронте (фото из открытых источников)
Он добавил, что для российских сил наступление на Донбассе имеет не только военную, но и явную политическую основу на фоне их требований по перемирию.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что проблемы с водой на временно оккупированных территориях Украины масштабируются. Кроме оккупированной Донецкой области водный коллапс назревает и на ТОТ Луганской области. Проблемы с водой на временно оккупированных территориях Украины масштабируются. Кроме оккупированной Донецкой области водный коллапс назревает и на ТОТ Луганской области.В Центре противодействия дезинформации сообщили, что проблемы с водоснабжением фиксируются в городах Хрустальный (ранее Красный Луч), Антрацит, Петрово-Красноселье (ранее Петровское) и поселке Софиевский. оккупанты только произносят пустые обещания, вместо того, чтобы ремонтировать инфраструктуру и восстанавливать водоснабжение. Глава оккупационной администрации в Луганской области Леонид Пасечник, как отметили в Центре, заверил, что окончательного решения проблемы следует ожидать через два года — в 2027-м.