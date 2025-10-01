Продолжается осенняя битва за Донбасс: военный рассказал о ситуации на фронте

Летняя наступательная операция РФ перетекла в осеннюю фазу, и сейчас идет ожесточенная схватка за Донбасс. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко.

Ситуация на фронте (фото из открытых источников)

"Цели противника остались неизменными. Силы обороны контролируют целую полосу мощных крепостей-укреплений, которые находятся в Донецкой области. Начиная с Северска, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и до Доброполья, Покровска, Мирнограда. Это все наши крепости в три года" Ильенко.

Он добавил, что для российских сил наступление на Донбассе имеет не только военную, но и явную политическую основу на фоне их требований по перемирию.

"На так называемых переговорах, которые были в частности на Аляске, Путин требовал, чтобы украинцы сдали всю Донецкую область, и, очевидно, сейчас он бросает все остатки сил, чтобы реализовать это силой. В настоящее время Силы обороны держат позиции, чтобы не допустить врага вглубь нашей страны, не дать ему просочиться, прорвать".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что проблемы с водой на временно оккупированных территориях Украины масштабируются. Кроме оккупированной Донецкой области водный коллапс назревает и на ТОТ Луганской области.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что проблемы с водоснабжением фиксируются в городах Хрустальный (ранее Красный Луч), Антрацит, Петрово-Красноселье (ранее Петровское) и поселке Софиевский. оккупанты только произносят пустые обещания, вместо того, чтобы ремонтировать инфраструктуру и восстанавливать водоснабжение. Глава оккупационной администрации в Луганской области Леонид Пасечник, как отметили в Центре, заверил, что окончательного решения проблемы следует ожидать через два года — в 2027-м.