Кречмаровская Наталия
Проблеми з водою на тимчасово окупованих територіях України масштабуються. Окрім окупованої Донецької області водний колапс назріває і на ТОТ Луганської області.
Окупанти. Фото портал "Коментарі"
У Центрі протидії дезінформації повідомили, що проблеми з водопостачанням фіксуються в містах Хрустальний (раніше Красний Луч), Антрацит, Петрово-Красносілля (раніше Петровське) та селищі Софіївський.
Окупанти тільки виголошують порожні обіцянки, замість того, щоб ремонтувати інфраструктуру і відновлювати водопостачання. Голова окупаційної адміністрації в Луганській області Леонід Пасічник, як зазначили в Центрі, запевнив, що остаточного вирішення проблеми потрібно очікувати за два роки — у 2027-му.
Однак аналітики ЦПД акцентували, що бойові дії у цих населених пунктах не ведуться з 2014 року. При цьому воду тут отримували з місцевих джерел, тож звинувачувати Україну в обстрілах чи “водній блокаді”, як це роблять кремлівські гауляйтери в Донецькій області, не вийде.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російська влада шукає шляхи фінансування продовження війни проти України. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська влада хоче підвищити тарифи ЖКГ майже на третину, щоб продовжити бойові дії проти України. Уже у 2026 році сукупний платіж за послуги ЖКГ для росіян зросте майже на 10%.