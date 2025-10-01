Проблемы с водой на временно оккупированных территориях Украины масштабируются. Кроме оккупированной Донецкой области водный коллапс назревает и на ВОТ Луганской области.

Оккупанты.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что проблемы с водоснабжением фиксируются в городах Хрустальный (ранее Красный Луч), Антрацит, Петрово-Красноселье (ранее Петровское) и поселке Софиевский.

Оккупанты только произносят пустые обещания, вместо того, чтобы ремонтировать инфраструктуру и восстанавливать водоснабжение. Глава оккупационной администрации в Луганской области Леонид Пасечник, как отметили в Центре, заверил, что окончательного решения проблемы следует ожидать через два года — в 2027-м.

Однако аналитики ЦПДИ акцентировали, что боевые действия в этих населённых пунктах не ведутся с 2014 года. При этом воду здесь получали из местных источников, поэтому винить Украину в обстрелах или "водной блокаде", как это делают кремлевские гауляйтеры в Донецкой области, не получится.

"Оккупанты заявляют, что дефицит воды возник из-за засухи, но очевидно, что главная причина — бесхозяйственность. Проблемы с водоснабжением на ВОТ Луганщины — очередное подтверждение того, что "русский мир" под оберткой "освобождения" или "спасения людей" приносит только опустошение и упадок", — отмечают в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские власти ищут пути финансирования продолжения войны против Украины. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские власти хотят повысить тарифы ЖКХ почти на треть, чтобы продлить боевые действия против Украины. Уже в 2026 году совокупный платеж за услуги ЖКХ для россиян вырастет почти на 10%.



