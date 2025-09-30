Путін піде на радикальні кроки: росіянам варто готуватися до гіршого

Російська влада шукає шляхи фінансування продовження війни проти України. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська влада хоче підвищити тарифи ЖКГ майже на третину, щоб продовжити бойові дії проти України.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Аналітики Центру пояснили, що уряд Росії запланував зростання тарифів за комунальні послуги для населення на 27,9% протягом найближчих трьох років. Уже у 2026 році сукупний платіж за послуги ЖКГ для росіян зросте майже на 10%.

“Головна мета підвищення тарифів — отримати в бюджет додаткові кошти, необхідні для продовження війни проти України. Попри всі зусилля російська пропаганди створити ілюзію стабільності російської економіки, насправді ситуація стрімко погіршується”, — пояснили у Центрі.

Аналітики Центру також повідомили, що цьогоріч у Росії зафіксовано рекордний від початку повномасштабного вторгнення дефіцит бюджету. Очікується, що за підсумками 2025 року він буде вдвічі більший запланованого — 5,7 трлн рублів (приблизно 68 млрд дол.).

“Щоб і далі фінансувати війну, Кремль все глибше залазить у кишені власних громадян”, — підсумували у Центрі протидії дезінформації.

