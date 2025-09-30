logo_ukra

Путін піде на радикальні кроки: росіянам варто готуватися до гіршого
НОВИНИ

Путін піде на радикальні кроки: росіянам варто готуватися до гіршого

Війна проти України дорого обходиться Росії, однак агресор не хоче зупинятися

30 вересня 2025, 19:33
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російська влада шукає шляхи фінансування продовження війни проти України. У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська влада хоче підвищити тарифи ЖКГ майже на третину, щоб продовжити бойові дії проти України. 

Путін піде на радикальні кроки: росіянам варто готуватися до гіршого

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Аналітики Центру пояснили, що уряд Росії запланував зростання тарифів за комунальні послуги для населення на 27,9% протягом найближчих трьох років. Уже у 2026 році сукупний платіж за послуги ЖКГ для росіян зросте майже на 10%.

“Головна мета підвищення тарифів — отримати в бюджет додаткові кошти, необхідні для продовження війни проти України. Попри всі зусилля російська пропаганди створити ілюзію стабільності російської економіки, насправді ситуація стрімко погіршується”, — пояснили у Центрі.

Аналітики Центру також повідомили, що цьогоріч у Росії зафіксовано рекордний від початку повномасштабного вторгнення дефіцит бюджету. Очікується, що за підсумками 2025 року він буде вдвічі більший запланованого — 5,7 трлн рублів (приблизно 68 млрд дол.).

“Щоб і далі фінансувати війну, Кремль все глибше залазить у кишені власних громадян”, — підсумували у Центрі протидії дезінформації. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Центрі протидії дезінформації попередили про можливу підготовку заходу диверсійно-розвідувальної групи РФ в Польщу. 

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко зазначив, що Росія може спробувати міцність польського кордону, заславши ДРГ, та спробувати проникнути на територію Польщі. У Росії, як зазначив він, фактично анонсували власні плани. Коваленко зазначив, що операція РФ провалиться.




Джерело: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02jcdKDSFvYYb6t4q1jh4nLpdVJX8xxCqcmrhZ1g9Pg3qdwx2qFXJksPGy2ukLJWFSl
