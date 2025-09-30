Путин пойдет на радикальные шаги: россиянам стоит готовиться к худшему

Российские власти ищут пути финансирования продолжения войны против Украины. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские власти хотят повысить тарифы ЖКХ почти на треть, чтобы продлить боевые действия против Украины.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра объяснили, что правительство России запланировало рост тарифов за коммунальные услуги для населения на 27,9% в течение ближайших трех лет. Уже в 2026 году совокупный платеж за услуги ЖКХ для россиян вырастет почти на 10%.

"Главная цель повышения тарифов – получить в бюджет дополнительные средства, необходимые для продолжения войны против Украины. Несмотря на все усилия российской пропаганды создать иллюзию стабильности российской экономики, на самом деле ситуация стремительно ухудшается", – пояснили в Центре.

Аналитики Центра также сообщили, что в этом году в России зафиксирован рекордный с начала полномасштабного вторжения дефицит бюджета. Ожидается, что по итогам 2025 года он будет вдвое больше запланированного – 5,7 трлн рублей (примерно 68 млрд долл.).

"Чтобы и дальше финансировать войну, Кремль все глубже влезает в карманы собственных граждан", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

