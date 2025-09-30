logo

Главная Новости Общество Война с Россией Путин пойдет на радикальные шаги: россиянам стоит готовиться к худшему
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пойдет на радикальные шаги: россиянам стоит готовиться к худшему

Война против Украины дорого обходится России, однако агрессор не хочет останавливаться

30 сентября 2025, 19:33
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские власти ищут пути финансирования продолжения войны против Украины. В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российские власти хотят повысить тарифы ЖКХ почти на треть, чтобы продлить боевые действия против Украины.

Путин пойдет на радикальные шаги: россиянам стоит готовиться к худшему

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Аналитики Центра объяснили, что правительство России запланировало рост тарифов за коммунальные услуги для населения на 27,9% в течение ближайших трех лет. Уже в 2026 году совокупный платеж за услуги ЖКХ для россиян вырастет почти на 10%.

"Главная цель повышения тарифов – получить в бюджет дополнительные средства, необходимые для продолжения войны против Украины. Несмотря на все усилия российской пропаганды создать иллюзию стабильности российской экономики, на самом деле ситуация стремительно ухудшается", – пояснили в Центре.

Аналитики Центра также сообщили, что в этом году в России зафиксирован рекордный с начала полномасштабного вторжения дефицит бюджета. Ожидается, что по итогам 2025 года он будет вдвое больше запланированного – 5,7 трлн рублей (примерно 68 млрд долл.).

"Чтобы и дальше финансировать войну, Кремль все глубже влезает в карманы собственных граждан", — подытожили в Центре противодействия дезинформации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Центре противодействия дезинформации предупредили о возможной подготовке мероприятия диверсионно-разведывательной группы РФ в Польшу.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что Россия может попробовать прочность польской границы, послав ДРГ, и попытаться проникнуть на территорию Польши. У России, как отметил он, фактически анонсировали собственные планы. Коваленко отметил, что операция РФ провалится.




Источник: https://www.facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd/posts/pfbid02jcdKDSFvYYb6t4q1jh4nLpdVJX8xxCqcmrhZ1g9Pg3qdwx2qFXJksPGy2ukLJWFSl
