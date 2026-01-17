Три сценарії енергетичного удару РФ: у Раді попередили про ризик колапсу міст

Подальші російські удари по українській енергетичній інфраструктурі можуть розвиватися за трьома базовими сценаріями – оптимістичним, реалістичним і негативним, і для кожного з них держава має мати чіткий протокол дій. Про це заявив народний депутат Богдан Кицак.

Удари по енергетиці України. Фото: з відкритих джерел

За словами парламентаря, оптимістичний сценарій передбачає повну відсутність нових атак з боку Росії на об’єкти критичної інфраструктури. У такому разі українські енергетики зможуть у відносно стабільних умовах відновити пошкоджені потужності та підготувати систему до пікових навантажень.

Втім, більш імовірним, на думку Кицака, є реалістичний сценарій. Він полягає в тому, що РФ рано чи пізно відновить масовані удари по енергетиці. Це суттєво ускладнить процес відновлення об’єктів та загалом погіршить ситуацію з енергопостачанням у країні, особливо в зимовий період.

Найгірший сценарій, за оцінкою народного депутата, передбачає цілеспрямоване знищення Росією всіх ключових генеруючих потужностей України до кінця зими. У такому випадку функціонування великих міст, зокрема Києва, може опинитися під загрозою.

Кицак не виключає, що за цього розвитку подій можливі евакуація населення з окремих житлових районів, серйозні пошкодження електромереж, розриви систем і низка супутніх кризових наслідків.

Він наголосив, що саме тому держава має бути готовою до кожного з варіантів і заздалегідь напрацювати чіткі механізми реагування на можливі удари по енергосистемі.

