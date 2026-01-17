Три сценария энергетического удара РФ: в Раде предупредили о риске коллапса городов

Дальнейшие российские удары по украинской энергетической инфраструктуре могут развиваться по трем базовым сценариям – оптимистическому, реалистичному и негативному, и для каждого из них государство должно иметь четкий протокол действий. Об этом заявил народный депутат Богдан Кицак.

Удары по энергетике Украины. Фото: из открытых источников

По словам парламентария, оптимистический сценарий подразумевает полное отсутствие новых атак со стороны России на объекты критической инфраструктуры. В таком случае украинские энергетики смогут в относительно стабильных условиях восстановить поврежденные мощности и подготовить систему к пиковым нагрузкам.

Впрочем, более вероятным, по мнению Кицака, есть реалистичный сценарий. Он состоит в том, что РФ рано или поздно возобновит массированные удары по энергетике. Это существенно усложнит процесс восстановления объектов и в целом усугубит ситуацию с энергоснабжением в стране, особенно в зимний период.

Худший сценарий, по оценке народного депутата, предусматривает целенаправленное уничтожение Россией всех ключевых генерирующих мощностей Украины до конца зимы. В таком случае функционирование крупных городов, в частности, Киева, может оказаться под угрозой.

Кицак не исключает, что при этом развитии событий возможны эвакуация населения из отдельных жилых районов, серьезные повреждения электросетей, разрывы систем и ряд сопутствующих кризисных последствий.

Он подчеркнул, что именно поэтому государство должно быть готово к каждому из вариантов и заранее наработать четкие механизмы реагирования на возможные удары по энергосистеме.

