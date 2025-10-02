logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Три області на межі небезпеки: військовий заговорив про загрозу "повзучого наступу" РФ
commentss НОВИНИ Всі новини

Три області на межі небезпеки: військовий заговорив про загрозу "повзучого наступу" РФ

Армія РФ намагається протиснутися зі східного напрямку після невдач під час атак із півдня Запорізької області.

2 жовтня 2025, 00:21
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Обстановка на Новопавлівському напрямку залишається вкрай напруженою через активні дії російських військ. Про це в ефірі "Суспільного" повідомив майор ЗСУ, політолог Андрій Ткачук.

Три області на межі небезпеки: військовий заговорив про загрозу "повзучого наступу" РФ

Наступ РФ (фото з відкритих джерел)

"Ворог використовує те, що він розтягнув наші Сили оборони. І ми не готові на кожному відтинку фронту забезпечити ту якісну оборону, яка потрібна на всіх відтинках. Вони просуваються вздовж річки Вовча і таким чином створюють тиск на адмінмежі трьох областей. Вони тиснуть з Донеччини на Дніпропетровщину та Запоріжжя. І це загроза того, що в далекій перспективі може створити певний тиск на Гуляйполівську агломерацію", – зазначив він.

За словами Ткачука, у Запорізькій області ворогові складно прориватися з південного напрямку, тому він намагається діяти активніше зі сходу.

Водночас непростою лишається й ситуація на Покровському напрямку.

"Попри те, що на північ від Покровська, на Добропільському напрямку, ситуація стає для нас більш прийнятна та оптимістична. Через те, що в певних оперативних оточеннях близько 1000 російських солдат та 3000 вбитих за останній час. Але тиск з півдня на Покровськ далі відбувається. На всьому відтинку фронту від Удачного до Шевченкового відбуваються важкі бої, ворог підтискає з півдня дуже активно", – наголосив Ткачук.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що літня наступальна операція РФ перетекла в осінню фазу, і зараз триває запекла сутичка за Донбас. Про це в ефірі КИЇВ24 розповів офіцер батальйону "Свобода" бригади Нацгвардії "Рубіж" Андрій Іллєнко.

 "Цілі противника залишилися незмінними. Сили оборони контролюють цілу смугу потужних фортець-укріплень, які знаходиться у Донецькій області. Починаючи з Сіверська, Словʼянська, Краматорська, Дружківки, Костянтинівки й до Добропілля, Покровська, Мирнограда. Це все наші фортеці, які ворог не може взяти всі ці три з половиною роки", – наголосив Іллєнко.

Він додав, що для російських сил наступ на Донеччині має не лише військове, але й явне політичне підґрунтя на тлі їхніх вимог щодо перемир’я.
 



