Три области на грани опасности: военный заговорил об угрозе "ползучего наступления" РФ

Обстановка на Новопавловском направлении остается крайне напряженной из-за активных действий российских войск. Об этом в эфире "Общественного" сообщил майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.

Наступление РФ (фото из открытых источников)

"Враг использует то, что он растянул наши Силы обороны. И мы не готовы на каждом отрезке фронта обеспечить ту качественную оборону, которая нужна на всех отрезках. Они продвигаются вдоль реки Волчья и таким образом оказывают давление на админграницы трех областей. Они давят из Донбасса на Днепропетровщину и Запорожье. Гуляйполовскую агломерацию", – отметил он.

По словам Ткачука, в Запорожской области врагу сложно прорываться с южного направления, поэтому он пытается действовать более активно с востока.

В то же время, непростой остается и ситуация на Покровском направлении.

"Несмотря на то, что к северу от Покровска, на Добропольском направлении, ситуация становится для нас более приемлемой и оптимистичной. Из-за того, что в определенных оперативных окружениях около 1000 русских солдат и 3000 убитых за последнее время. Но давление с юга на Покровск дальше происходит. На всем отрезке фронта от Удачного до очень сильного происходит – подчеркнул Ткачук.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что летняя наступательная операция РФ перетекла в осеннюю фазу, и сейчас продолжается ожесточенная стычка за Донбасс. Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал офицер батальона "Свобода" бригады Нацгвардии "Рубеж" Андрей Ильенко.

"Цели противника остались неизменными. Силы обороны контролируют целую полосу мощных крепостей-укреплений, которые находятся в Донецкой области. Начиная с Северска, Славянска, Краматорска, Дружковки, Константиновки и до Доброполья, Покровска, Мирнограда. Это все наши крепости в три года" Ильенко.

Он добавил, что для российских сил наступление на Донбассе имеет не только военную, но и явную политическую основу на фоне их требований по перемирию.

