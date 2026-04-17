Головна Новини Суспільство Війна з Росією
Три КАМАЗи загиблих: реальні масштаби втрат на війні шокують

Російський військовий заявив про великі втрати та критичні проблеми із забезпеченням на фронті

17 квітня 2026, 02:26
Ткачова Марія

Російський військовослужбовець на ім’я Сергій розповів про значні втрати серед особового складу та складну ситуацію на фронті.

Три КАМАЗи загиблих: реальні масштаби втрат на війні шокують

Втрати армії Росії нереальні

За його словами, підрозділ, у якому він служив, діяв на Куп’янському напрямку, де виконував як бойові завдання, так і евакуацію тіл загиблих.

Він зазначив, що під час однієї з операцій його група завантажила кілька вантажівок із тілами військових для подальшого транспортування.

За словами військового, масштаби втрат настільки великі, що ідентифікувати загиблих часто складно.

Окремо він описав важкі умови перебування на позиціях.

Зокрема, група з п’яти військових протягом двох діб залишалася без належного забезпечення — їжі та постачання було критично мало.

Також військовий висловив невдоволення рівнем підготовки солдатів строкової служби, які, за його словами, не могли виконувати навіть базові технічні завдання.

За його оцінкою, це негативно впливає на ефективність підрозділів у бойових умовах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що житель Росії Василь Гурульов, за словами його доньки Анастасії, був обманом залучений до контрактної служби замість обіцяної цивільної роботи.
За її інформацією, у березні 2026 року чоловік відгукнувся на оголошення про набір охоронців складів. Згодом із ним зв’язався рекрутер, який супроводжував процес "працевлаштування" та порадив не повідомляти про проблеми зі здоров’ям під час медкомісії. 27 березня чоловіка доставили до військкомату в Балашисі, де переконали підписати документи, назвавши це формальністю.



Джерело: https://t.me/ne_zhdi_novosti
