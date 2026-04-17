Російський військовослужбовець на ім’я Сергій розповів про значні втрати серед особового складу та складну ситуацію на фронті.

Втрати армії Росії нереальні

За його словами, підрозділ, у якому він служив, діяв на Куп’янському напрямку, де виконував як бойові завдання, так і евакуацію тіл загиблих.

Він зазначив, що під час однієї з операцій його група завантажила кілька вантажівок із тілами військових для подальшого транспортування.

За словами військового, масштаби втрат настільки великі, що ідентифікувати загиблих часто складно.

Окремо він описав важкі умови перебування на позиціях.

Зокрема, група з п’яти військових протягом двох діб залишалася без належного забезпечення — їжі та постачання було критично мало.

Також військовий висловив невдоволення рівнем підготовки солдатів строкової служби, які, за його словами, не могли виконувати навіть базові технічні завдання.

За його оцінкою, це негативно впливає на ефективність підрозділів у бойових умовах.

