Российский военнослужащий по имени Сергей рассказал о значительных потерях среди личного состава и сложной ситуации на фронте.

Потери армии России нереальны

По его словам, подразделение, в котором он служил, действовало на Купянском направлении, где выполняло как боевые задания, так и эвакуацию тел погибших.

Он отметил, что во время одной из операций его группа загрузила несколько грузовиков с телами военных для дальнейшей транспортировки.

По словам военного, масштабы потерь настолько велики, что идентифицировать погибших зачастую сложно.

Отдельно он описал трудные условия пребывания на позициях.

В частности, группа из пяти военных в течение двух суток оставалась без должного обеспечения — еды и поставок было критически мало.

Также военный выразил недовольство уровнем подготовки солдат срочной службы, которые, по его словам, не могли выполнять даже базовые технические задания.

По его оценке это негативно влияет на эффективность подразделений в боевых условиях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что житель России Василий Гурулев, по словам его дочери Анастасии, был обманом вовлечен в контрактную службу вместо обещанной гражданской работы.

По ее информации, в марте 2026 года мужчина отозвался на объявление о наборе охранников складов. Впоследствии с ним связался рекрутер, сопровождавший процесс "трудоустройства" и посоветовавший не сообщать о проблемах со здоровьем во время медкомиссии. 27 марта мужчину доставили в военкомат в Балашихе, где убедили подписать документы, назвав это формальностью.

