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Три Говерли заввишки: бійці Lasar’s Group встановили рекорд, збивши дрон РФ на висоті 6400 метрів

«Це вище гори Мак-Кінлі»: українські оператори БПЛА встановили новий рекорд висотного перехоплення

29 липня 2026, 15:14
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Недилько Ксения

Оператори підрозділу безпілотних систем Національної гвардії України Lasar’s Group продемонстрували унікальну майстерність, ліквідувавши російський розвідувальний апарат у верхніх шарах атмосфери. Наприкінці липня захисники успішно приземлили ворожий безпілотник ZALA Z-20. Цей успішний повітряний бій, що розгорнувся в небі над південними регіонами країни, дозволив українським воїнам зафіксувати чергове виняткове досягнення за показником висоти перехоплення.

Три Говерли заввишки: бійці Lasar’s Group встановили рекорд, збивши дрон РФ на висоті 6400 метрів

Скриншот з відео

"6400 м. Це вище гори Мак-Кінлі — найвищої вершини Кордільєр у Північній Америці", — наголосили у Lasar's Group, наводячи вражаючі порівняння для оцінки масштабу події. Захисники також додали, що для наочності така відстань дорівнює "трьом Говерлам, якщо поставити їх одну на одну", або ж "на тисячу метрів вище, ніж базовий табір альпіністів на Евересті".

Російські військові спеціально скерували свій розвідувальний комплекс на екстремальну висоту, сподіваючись, що українські засоби протиповітряної оборони та стандартні квадрокоптери не зможуть його дістати. Проте тактика окупантів зазнала повної невдачі завдяки винахідливості та професіоналізму нацгвардійців.

"Супротивник набрав висоту 6400 м, намагаючись уникнути збивання", — деталізували перебіг операції у спецпідрозділі. Незважаючи на розріджене повітря та складні умови для польоту, "пілот підрозділу наздогнав і уразив дрон". У результаті точної атаки БПЛА загарбників був повністю ліквідований у повітряному просторі півдня України за допомогою власного модернізованого безпілотника-перехоплювача "Лазарів".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські розробники з оборонного проєкту SkyFall провели глибоку модернізацію своєї передової системи перехоплення безпілотників P1-SUN Long. Оновлений безпілотник отримав унікальні можливості штучного інтелекту, що дозволяють йому ефективно протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).



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