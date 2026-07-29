Три Говерли заввишки: бійці Lasar’s Group встановили рекорд, збивши дрон РФ на висоті 6400 метрів

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Недилько Ксения
Оператори підрозділу безпілотних систем Національної гвардії України Lasar’s Group продемонстрували унікальну майстерність, ліквідувавши російський розвідувальний апарат у верхніх шарах атмосфери. Наприкінці липня захисники успішно приземлили ворожий безпілотник ZALA Z-20. Цей успішний повітряний бій, що розгорнувся в небі над південними регіонами країни, дозволив українським воїнам зафіксувати чергове виняткове досягнення за показником висоти перехоплення.
Скриншот з відео
Російські військові спеціально скерували свій розвідувальний комплекс на екстремальну висоту, сподіваючись, що українські засоби протиповітряної оборони та стандартні квадрокоптери не зможуть його дістати. Проте тактика окупантів зазнала повної невдачі завдяки винахідливості та професіоналізму нацгвардійців.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що українські розробники з оборонного проєкту SkyFall провели глибоку модернізацію своєї передової системи перехоплення безпілотників P1-SUN Long. Оновлений безпілотник отримав унікальні можливості штучного інтелекту, що дозволяють йому ефективно протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ).