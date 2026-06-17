«Довгий P1-SUN»: в Україні презентували новий перехоплювач: що він вміє

Українські розробники з оборонного проєкту SkyFall провели глибоку модернізацію своєї передової системи перехоплення безпілотників P1-SUN Long. Оновлений безпілотник отримав унікальні можливості штучного інтелекту, що дозволяють йому ефективно протидіяти ворожим засобам радіоелектронної боротьби (РЕБ). Завдяки технологічному прориву, новинка демонструє надзвичайні результати безпосередньо в зоні бойових дій.

P1-SUN Long

Авторитетне американське видання The New York Times уже звернуло увагу на успіхи українських інженерів.

"Модернізований дрон-перехоплювач пройшов повний комплекс випробувань у реальних бойових умовах, — зазначають журналісти The New York Times, оцінюючи ефективність розробки. — На його рахунку вже є десятки офіційно підтверджених і зафіксованих збиттів іранських дронів-камікадзе типу "шахед"".

Головна перевага оновленої системи полягає в автоматизації процесів. Спеціальні алгоритми бортового комп'ютера були навчені на базі величезного масиву даних, що містив понад 10 тисяч відеозаписів реальних бойових перехоплень. Це дозволяє БПЛА самостійно знаходити ворога у небі. Керувати комплексом оператори можуть із абсолютно різних і віддалених командних точок.

Представники оборонного проєкту наголошують, що швидкість реакції системи значно перевищує людські можливості.

"Завдяки інтеграції елементів штучного інтелекту, наш безпілотник здатний розпізнавати та ідентифікувати повітряні об’єкти у рази швидше, ніж це робить людина-оператор, — розповідають інженери команди SkyFall, описуючи функціонал P1-SUN Long. — Щойно ціль ідентифіковано та підтверджено, система миттєво переходить у повністю автономний режим для подальшого таранного чи вогневого ураження ворожого апарату".

Заявлені технічні параметри модернізованого перехоплювача вражають: він здатний підніматися на висоту до 9000 метрів, розвивати максимальну швидкість до 310 км/год та несе на борту бойову частину вагою близько 800 грамів. Таких характеристик цілком достатньо для гарантованого знищення будь-яких російських розвідувальних та ударних безпілотників середнього класу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що оптоволоконні FPV-дрони поступово стають одним із ключових трендів сучасної війни. На цьому тлі український Deadliner Q1 демонструє показники, які дозволили йому очолити рейтинг (за даними Сил безпілотних систем України) за кількістю вильотів серед систем свого класу та увійти до трійки (за загальними даними ЗСУ) найефективніших засобів ураження за підсумками травня.