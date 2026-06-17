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«Длинный P1-SUN»: в Украине презентовали новый перехватчик: что он умеет

С ИИ и скоростью 310 км/ч: украинский беспилотник-перехватчик SkyFall массово уничтожает «шахеды»

17 июня 2026, 18:32
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Недилько Ксения

Украинские разработчики по оборонному проекту SkyFall провели глубокую модернизацию своей передовой системы перехвата беспилотников P1-SUN Long. Обновленный беспилотник получил уникальные возможности искусственного интеллекта, позволяющие ему эффективно противодействовать враждебным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Благодаря технологическому прорыву новинка демонстрирует чрезвычайные результаты непосредственно в зоне боевых действий.

«Длинный P1-SUN»: в Украине презентовали новый перехватчик: что он умеет

P1-SUN Long

Авторитетное американское издание The New York Times уже обратило внимание на успехи украинских инженеров.

"Модернизированный дрон-перехватчик прошел полный комплекс испытаний в реальных боевых условиях, – отмечают журналисты The New York Times, оценивая эффективность разработки. — На его счету уже есть десятки официально подтвержденных и зафиксированных сбитий иранских дронов-камикадзе типа "шахед"".

«Длинный P1-SUN»: в Украине презентовали новый перехватчик: что он умеет - фото 2

Главное преимущество обновленной системы состоит в автоматизации процессов. Специальные алгоритмы бортового компьютера были обучены на базе огромного массива данных, содержавшего более 10 тысяч видеозаписей реальных боевых перехватов. Это позволяет БПЛА самостоятельно находить врага в небе. Управлять комплексом операторы могут с совершенно разных и удаленных командных точек.

Представители оборонного проекта подчеркивают, что быстрота реакции системы значительно превышает человеческие возможности.

"Благодаря интеграции элементов искусственного интеллекта наш беспилотник способен распознавать и идентифицировать воздушные объекты в разы быстрее, чем это делает человек-оператор, — рассказывают инженеры команды SkyFall, описывая функционал P1-SUN Long. — Как только цель идентифицирована и подтверждена, система мгновенно переходит в полностью автономный режим для последующего таранного или огневого поражения вражеского аппарата".

Заявленные технические параметры модернизированного перехватчика поражают: способен подниматься на высоту до 9000 метров, развивать максимальную скорость до 310 км/ч и несет на борту боевую часть весом около 800 граммов. Таких характеристик достаточно для гарантированного уничтожения любых российских разведывательных и ударных беспилотников среднего класса.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оптоволоконные FPV-дроны постепенно становятся одним из ключевых трендов современной войны. На этом фоне украинский Deadliner Q1 демонстрирует показатели, которые позволили ему возглавить рейтинг (по данным сил беспилотных систем Украины) по количеству вылетов среди систем своего класса и войти в тройку (по общим данным ВСУ) самых эффективных средств поражения по итогам мая.



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