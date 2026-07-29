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Три Говерлы высотой: бойцы Lasar's Group установили рекорд, сбив дрон РФ на высоте 6400 метров

«Это выше горы Мак-Кинли»: украинские операторы БПЛА установили новый рекорд высотного перехвата

29 июля 2026, 15:14
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Недилько Ксения

Операторы подразделения беспилотных систем Национальной гвардии Украины Lasar's Group продемонстрировали уникальное мастерство, ликвидировав российский разведывательный аппарат в верхних слоях атмосферы. В конце июля защитники успешно приземлили вражеский беспилотник ZALA Z-20. Это успешное воздушное сражение, развернувшееся в небе над южными регионами страны, позволило украинским воинам зафиксировать очередное исключительное достижение по показателю высоты перехвата.

Три Говерлы высотой: бойцы Lasar's Group установили рекорд, сбив дрон РФ на высоте 6400 метров

Скриншот из видео

"6400 м. Это выше горы Мак-Кинли — самой высокой вершины Кордильер в Северной Америке", — подчеркнули в Lasar's Group, приводя впечатляющие сравнения для оценки масштаба события. Защитники также добавили, что для наглядности такое расстояние равно "трем Говерлам, если поставить их друг на друга", или же "на тысячу метров выше базового лагеря альпинистов на Эвересте".

Российские военные специально направили свой разведывательный комплекс на экстремальную высоту, надеясь, что украинские средства противовоздушной обороны и стандартные квадрокоптеры не смогут его достать. Однако тактика окупантов потерпела полную неудачу благодаря изобретательности и профессионализму нацгвардейцев.

"Противник набрал высоту 6400 м, пытаясь избежать сбития", — детализировали ход операции в спецподразделении. Несмотря на разреженный воздух и сложные условия для полета, "пилот подразделения догнал и поразил дрон". В результате точной атаки БПЛА захватчиков полностью ликвидировали в воздушном пространстве юга Украины с помощью собственного модернизированного беспилотника-перехватчика "Лазарей".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что украинские разработчики по оборонному проекту SkyFall провели глубокую модернизацию своей передовой системы перехвата беспилотников P1-SUN Long. Обновленный беспилотник получил уникальные возможности искусственного интеллекта, позволяющие ему эффективно противодействовать враждебным средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



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