Три етапи до поневолення: з'явилася стратегія Кремля щодо України

Кремль планує підпорядкування України як поетапний процес із трьома фазами, причому лише перша з них передбачає безпосередні бойові дії — таку концепцію виклав Джек Вотлінг у матеріалі для Foreign Affairs.

Війна РФ проти України (фото з відкритих джерел)

На стартовому етапі Москва має на меті захопити або зруйнувати стільки української території, щоб залишкова частина держави могла існувати економічно лише за умов, нав’язаних Росією. За оцінкою російських стратегів, цього можна досягти, якщо Кремль утримає вже анексовані регіони — Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області — і додатково отримає контролю над частинами Харківської, Миколаївської та Одеської областей, що фактично відріже Україну від виходу в Чорне море.

"У цих умовах Кремль буде прагнути до припинення вогню, вважаючи, що зможе перейти до другого етапу, в якому він буде використовувати економічні важелі і політичну війну, підкріплену загрозою повторного вторгнення, для встановлення контролю над Києвом. На третьому етапі Росія включить Україну до своєї орбіти подібно до Білорусі", — йдеться у статті.

Водночас автор підкреслює: наразі навіть досягнення першої фази лишається далекою перспективою для Москви.

Російське військове керівництво розраховує, що поступове вимотування Збройних сил України пришвидшить їхні територіальні здобутки. Росія веде наступ уже кілька років, і, за логікою противника, тиск має посилюватися в міру зменшення щільності піхотних підрозділів на фронті, навіть якщо загальна чисельність українських військ залишається приблизно стабільною.

Водночас у самій РФ накопичуються проблеми з поповненням живою силою. Від середини 2023 року Кремль значною мірою спирається на добровольців, яким пропонують великі премії та гарантії для сімей у разі загибелі. За даними автора, у 2024 році в Росії набрали близько 420 тисяч осіб, а у 2025 році — понад 300 тисяч.

"Це число дало їй змогу вести нещадні, хоча і дорогі, піхотні наступи. Однак кількість людей, для яких ці стимули привабливі, скорочується. Восени 2025 року показники вербування впали, і в деяких районах Москві довелося вдатися до більш примусових методів. Щоб підтримувати поточний темп наступальних операцій, Кремлю потрібно буде або розробити спосіб ведення бойових дій, який дозволить краще зберегти життя солдатів, або знайти нову модель вербування", — пише автор.

Не менш важливим фактором є фінансові ресурси, що дозволяють вести операції. Доки Росія може реалізовувати нафту, газ і сировину, у неї є ліквідні кошти для фінансування озброєнь і набору особового складу. Проте падіння цін на нафту у 2025 році виснажує резерви, а кампанія України з ударів по нафтопереробним потужностям уже позначається на внутрішньому нафтопереробленні та доступності пального в РФ.

"Питання в тому, якою мірою поєднання санкцій і ударів створить для Кремля проблеми з грошовим потоком у 2026 році", — констатує Вотлінг.

Автор також вказує на можливість підвищення ефективності українських ударів у 2026 році. По-перше, Росія зараз витрачає більше перехоплювачів для ППО, ніж встигає виробляти. По-друге, Україна нарощує запаси власних крилатих ракет: вони здатні уражати ширший спектр цілей, ніж лише БПЛА, і, атакуючи різні типи об’єктів, ще більше розосереджують російські системи ППО, створюючи нові вразливості. За таких умов удари по інфраструктурі експорту нафти можуть завдати Москві серйозного удару.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що ситуація на півдні Запорізької області залишається складною та потребує додаткового підсилення українських підрозділів. Про це повідомив військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Суспільне".

За словами Селезньова, українські війська були змушені залишити кілька населених пунктів.

"Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка перейшли під ворожий контроль. Ми були змушені проводити маневрену оборону і відходити на інші рубежі та позиції. Ризики для Гуляйполя зростають", — відзначив він.

