Три этапа к порабощению: появилась стратегия Кремля в отношении Украины

Кремль планирует подчинение Украины как поэтапный процесс с тремя фазами, причем только первая из них предусматривает непосредственные боевые действия – такую концепцию изложил Джек Уотлинг в материале для Foreign Affairs.

Война РФ против Украины (фото из открытых источников)

На стартовом этапе Москва имеет целью захватить или разрушить столько украинской территории, чтобы остаточная часть государства могла существовать экономически только в условиях, навязанных Россией. По оценке российских стратегов этого можно достичь, если Кремль удержит уже аннексированные регионы — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области — и дополнительно получит контроль над частями Харьковской, Николаевской и Одесской областей, что фактически отрежет Украину от выхода в Черное море.

"В этих условиях Кремль будет стремиться к прекращению огня, считая, что сможет перейти ко второму этапу, в котором он будет использовать экономические рычаги и политическую войну, подкрепленную угрозой повторного вторжения, для установления контроля над Киевом. На третьем этапе Россия включит Украину в свою орбиту подобно Беларуси", — говорится в сообщении.

В то же время автор подчеркивает: сейчас даже достижение первой фазы остается далекой перспективой для Москвы.

Российское военное руководство рассчитывает, что постепенное изматывание Вооруженных сил Украины ускорит их территориальные достижения. Россия ведет наступление уже несколько лет, и по логике противника давление должно усиливаться по мере уменьшения плотности пехотных подразделений на фронте, даже если общая численность украинских войск остается примерно стабильной.

В то же время, в самой РФ накапливаются проблемы с пополнением живой силой. С середины 2023 г. Кремль в значительной степени опирается на добровольцев, которым предлагают большие премии и гарантии для семей в случае гибели. По данным автора, в 2024 году в России набрали около 420 тысяч человек, а в 2025 году – более 300 тысяч.

"Это число позволило ей вести беспощадные, хотя и дорогие, пехотные наступления. Однако количество людей, для которых эти стимулы привлекательны, сокращается. Осенью 2025 года показатели вербовки упали, и в некоторых районах Москве пришлось прибегнуть к более принудительным методам. Чтобы поддерживать текущий темп наступательных операций, Кремлю нужно жизнь солдат или найти новую модель вербовки", — пишет автор.

Не менее важным фактором являются финансовые ресурсы, позволяющие проводить операции. Пока Россия может реализовывать нефть, газ и сырье, она имеет ликвидные средства для финансирования вооружений и набора личного состава. Однако падение цен на нефть в 2025 году истощает резервы, а кампания Украины по ударам по нефтеперерабатывающим мощностям уже отражается на внутренней нефтепереработке и доступности топлива в РФ.

"Вопрос в том, в какой мере сочетание санкций и ударов создаст для Кремля проблемы с денежным потоком в 2026 году", – констатирует Уотлинг.

Автор также отмечает возможность повышения эффективности украинских ударов в 2026 году. Во-первых, Россия сейчас тратит больше перехватчиков для ПВО, чем успевает производить. Во-вторых, Украина наращивает запасы собственных крылатых ракет: они способны поражать более широкий спектр целей, чем БПЛА, и, атакуя различные типы объектов, еще больше рассредоточивают российские системы ПВО, создавая новые уязвимости. В таких условиях удары по инфраструктуре экспорта нефти могут нанести Москве серьезный удар.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация на юге Запорожской области остается сложной и требует дополнительного усиления украинских подразделений. Об этом сообщил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Владислав Селезнев в эфире телеканала "Общественное".

По словам Селезнева, украинские войска были вынуждены покинуть несколько населённых пунктов.

"Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка перешли под вражеский контроль. Мы были вынуждены проводить маневренную оборону и отходить на другие рубежи и позиции. Риски для Гуляйполя растут", — отметил он.

