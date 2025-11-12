logo

Война с Россией Три этапа к порабощению: появилась стратегия Кремля в отношении Украины
НОВОСТИ

Три этапа к порабощению: появилась стратегия Кремля в отношении Украины

Пока Россия далека от достижения даже первой из фаз своей стратегии.

12 ноября 2025, 19:50
Автор:
Лиля Воробьева

Кремль планирует подчинение Украины как поэтапный процесс с тремя фазами, причем только первая из них предусматривает непосредственные боевые действия – такую концепцию изложил Джек Уотлинг в материале для Foreign Affairs.

Три этапа к порабощению: появилась стратегия Кремля в отношении Украины

Война РФ против Украины (фото из открытых источников)

На стартовом этапе Москва имеет целью захватить или разрушить столько украинской территории, чтобы остаточная часть государства могла существовать экономически только в условиях, навязанных Россией. По оценке российских стратегов этого можно достичь, если Кремль удержит уже аннексированные регионы — Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области — и дополнительно получит контроль над частями Харьковской, Николаевской и Одесской областей, что фактически отрежет Украину от выхода в Черное море.

"В этих условиях Кремль будет стремиться к прекращению огня, считая, что сможет перейти ко второму этапу, в котором он будет использовать экономические рычаги и политическую войну, подкрепленную угрозой повторного вторжения, для установления контроля над Киевом. На третьем этапе Россия включит Украину в свою орбиту подобно Беларуси", — говорится в сообщении.

В то же время автор подчеркивает: сейчас даже достижение первой фазы остается далекой перспективой для Москвы.

Российское военное руководство рассчитывает, что постепенное изматывание Вооруженных сил Украины ускорит их территориальные достижения. Россия ведет наступление уже несколько лет, и по логике противника давление должно усиливаться по мере уменьшения плотности пехотных подразделений на фронте, даже если общая численность украинских войск остается примерно стабильной.

В то же время, в самой РФ накапливаются проблемы с пополнением живой силой. С середины 2023 г. Кремль в значительной степени опирается на добровольцев, которым предлагают большие премии и гарантии для семей в случае гибели. По данным автора, в 2024 году в России набрали около 420 тысяч человек, а в 2025 году – более 300 тысяч.

"Это число позволило ей вести беспощадные, хотя и дорогие, пехотные наступления. Однако количество людей, для которых эти стимулы привлекательны, сокращается. Осенью 2025 года показатели вербовки упали, и в некоторых районах Москве пришлось прибегнуть к более принудительным методам. Чтобы поддерживать текущий темп наступательных операций, Кремлю нужно жизнь солдат или найти новую модель вербовки", — пишет автор.

Не менее важным фактором являются финансовые ресурсы, позволяющие проводить операции. Пока Россия может реализовывать нефть, газ и сырье, она имеет ликвидные средства для финансирования вооружений и набора личного состава. Однако падение цен на нефть в 2025 году истощает резервы, а кампания Украины по ударам по нефтеперерабатывающим мощностям уже отражается на внутренней нефтепереработке и доступности топлива в РФ.

"Вопрос в том, в какой мере сочетание санкций и ударов создаст для Кремля проблемы с денежным потоком в 2026 году", – констатирует Уотлинг.

Автор также отмечает возможность повышения эффективности украинских ударов в 2026 году. Во-первых, Россия сейчас тратит больше перехватчиков для ПВО, чем успевает производить. Во-вторых, Украина наращивает запасы собственных крылатых ракет: они способны поражать более широкий спектр целей, чем БПЛА, и, атакуя различные типы объектов, еще больше рассредоточивают российские системы ПВО, создавая новые уязвимости. В таких условиях удары по инфраструктуре экспорта нефти могут нанести Москве серьезный удар.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ситуация на юге Запорожской области остается сложной и требует дополнительного усиления украинских подразделений. Об этом сообщил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Владислав Селезнев в эфире телеканала "Общественное".

По словам Селезнева, украинские войска были вынуждены покинуть несколько населённых пунктов.

"Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка перешли под вражеский контроль. Мы были вынуждены проводить маневренную оборону и отходить на другие рубежи и позиции. Риски для Гуляйполя растут", — отметил он.



Источник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraines-hardest-winter
