Ситуація на півдні загострюється: важливе місто під прицілом РФ



Ситуація на півдні Запорізької області залишається складною та потребує додаткового підсилення українських підрозділів. Про це повідомив військовий експерт, колишній речник Генерального штабу Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "Суспільне", інформує УНІАН.

Наступ РФ на Запоріжжі (фото з відкритих джерел)

За словами Селезньова, українські війська були змушені залишити кілька населених пунктів.

"Новоуспенівське, Нове, Охотниче, Успенівка, Новомиколаївка перейшли під ворожий контроль. Ми були змушені проводити маневрену оборону і відходити на інші рубежі та позиції. Ризики для Гуляйполя зростають", — відзначив він.

Експерт наголосив, що російська армія суттєво посилила наступальні дії на цьому напрямку, тоді як попередні контрнаступальні кроки Збройних сил України не принесли очікуваних результатів.

"Як бачимо, не допомогли ті заходи. Ми втрачаємо території. Ворог нарощує свої зусилля і досить масштабно наступає. Ми втрачаємо по кілька квадратних кілометрів щодоби, і, звісно, у такий спосіб наражаємо на небезпеку Гуляйполе", — сказав Селезньов.

Він також пояснив, що окупанти прагнуть захопити території, які вони включили до нової редакції своєї конституції, і постійно намагаються знайти слабкі місця в українській обороні.

"Ворог діє у такий спосіб, відшукує слабкі місця в нашій обороні, щоб атакувати. Чому так сталося — що ворог спромігся прорвати нашу оборону на цій ділянці фронту? Думаю, що це буде окремим розбором, зокрема штабом Головнокомандувача генерала Сирського. Але нам треба зараз спрямовувати наші зусилля на те, щоб стабілізувати ситуацію", — підкреслив експерт.

Він зазначив, що втрата контролю над кількома населеними пунктами створює загрозу для всього лівого флангу української оборони на півдні Запорізької області.

"Втрачаючи контроль над тими територіями, де зараз вирують запеклі бойові сутички, ми наражаємо на смертельну небезпеку фактично увесь лівий фланг української оборони", — зауважив Селезньов.

За словами військового експерта, активізація російських сил на цьому напрямку була прогнозованою ще навесні.

"Усі передумови того процесу були очевидними. Тепер ми бачимо відповідні наслідки", — наголосив він.

Селезньов також підкреслив, що подальша стабілізація ситуації на фронті напряму залежить від наявності у Збройних силах України достатніх ресурсів.

"Якщо ми матимемо ресурси для того, щоби посилити наше угрупування, яке діє на цій ділянці фронту — все буде добре, якщо ні — можуть бути певні нюанси", — резюмував він.