Ситуация на юге обостряется: важный город под прицелом РФ



Ситуация на юге Запорожской области остается сложной и требует дополнительного усиления украинских подразделений. Об этом сообщил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба Владислав Селезнев в эфире телеканала "Общественное", информирует УНИАН.

Наступление РФ в Запорожье (фото из открытых источников)

По словам Селезнева, украинские войска были вынуждены покинуть несколько населённых пунктов.

"Новоуспеновское, Новое, Охотничье, Успеновка, Новониколаевка перешли под вражеский контроль. Мы были вынуждены проводить маневренную оборону и отходить на другие рубежи и позиции. Риски для Гуляйполя растут", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что российская армия существенно усилила наступательные действия в этом направлении, в то время как предыдущие контрнаступательные шаги Вооруженных сил Украины не принесли ожидаемых результатов.

"Как видим, не помогли те меры. Мы теряем территории. Враг наращивает свои усилия и достаточно масштабно наступает. Мы теряем по несколько квадратных километров суток, и, конечно, таким образом подвергаем опасности Гуляйполе", — сказал Селезнев.

Он также пояснил, что оккупанты стремятся захватить территории, которые они включили в новую редакцию своей конституции, и постоянно пытаются найти слабые места в украинской обороне.

"Враг действует таким образом, отыскивает слабые места в нашей обороне, чтобы атаковать. Почему так случилось — что враг сумел прорвать нашу оборону на этом участке фронта? Думаю, что это будет отдельным разбором, в том числе штабом Главнокомандующего генерала Сырского. Но нам нужно сейчас направлять наши усилия на то,"

Он отметил, что потеря контроля над несколькими населенными пунктами создает угрозу всему левому флангу украинской обороны на юге Запорожской области.

"Теряя контроль над теми территориями, где сейчас бушуют ожесточенные боевые столкновения, мы подвергаем смертельной опасности фактически весь левый фланг украинской обороны", — отметил Селезнев.

По словам военного эксперта, активизация российских сил в этом направлении была прогнозируемой еще весной.

"Все предпосылки этого процесса были очевидны. Теперь мы видим соответствующие последствия", — подчеркнул он.

Селезнев также подчеркнул, что дальнейшая стабилизация ситуации на фронте напрямую зависит от наличия у вооруженных сил Украины достаточных ресурсов.

"Если у нас будут ресурсы для того, чтобы усилить нашу группировку, которая действует на этом участке фронта — все будет хорошо, если нет — могут быть определенные нюансы", — резюмировал он.